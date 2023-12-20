Haber: Mert Osman Erman

Pornhub, Xvideos ve Stripchat, içerik denetimini iyileştirmeye ve kullanıcılar için yaş doğrulamayı sıkılaştırmaya hukuki olarak zorunlu tutulacak.

Bu sitelerin AB ülkelerinde aylık en az 45 milyon kullanıcıya sahip olduğu değerlendirildiğinden, bunlar AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Çok Büyük Çevrimiçi Platformlar (ÇBÇP'ler) olarak belirlenmişlerdir.

Bu, şirketlerin "algoritmaları ve süreçlerine daha yüksek bir denetim ve hesap verebilirlik sağlamak" için tanımlandığını söyleyen AB Dijital Komiseri Margrethe Vestager tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Çocuklarımız için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratma konusunda DSA kapsamında bir uygulama önceliğidir" dedi.

BBC, Pornhub, Xvideos ve Stripchat'e yorum için başvurdu.

Porno siteleri, aylık 45 milyon kullanıcıya sahip en az üç büyük AB ülkesi olduğu tespit edildiğinden, daha sıkı kurallara uymalarını sağlamak için dört ay sürecek.

Bu, çocuk cinsel istismar içeriği ve derin sahte pornografi gibi yasadışı içeriklerin yayılmasına karşı mücadele etmek için ek önlemler almak, yaş doğrulama araçlarıyla sitelerine çocukların erişimine karşı daha güçlü korumalar eklemek ve risk değerlendirmelerini ve tüm DSA yükümlülüklerine uyumlarını dış ve bağımsız bir şekilde denetleyen dış bir denetim yapmaktır.

AB Komisyonu, sitelerin yeni, daha katı kurallara uyup uymadığını sağlamakla sorumlu olacak. Başaramazlarsa küresel cirolarının %6'sına kadar para cezasına çarptırabilir.

Bu şirketler, VLOP'lar olarak adlandırılan ikinci grup firmadır. Nisan ayında, Facebook, Google ve YouTube gibi başlangıçta 19 teknoloji devi, yeni kuralların kendilerine uygulandığı söylendi.

Bu ilk şirketler için DSA, Ağustos ayında yürürlüğe girdi.

Bunlardan biri olan X (eskiden Twitter), Pazartesi günü AB'nin, DSA kapsamındaki dezinformasyonla mücadele yükümlülüğünü ihlal etmekle suçlandığını, yasa kapsamındaki ilk uygulama işlemlerini başlattığını öğrendi.