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"Geçmiş olsun Ufuk'çum."

Doktorlar, Ufuk Özkan’a eğer acilen organ nakli olmaması halinde dokuz ila 12 ay yaşayabileceği bilgisini verdi.

İSTANBUL- 'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan , geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo verdi. Ünlü oyuncu, hastanedeki normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece siroz olduğunu öğrendi.

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