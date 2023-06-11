Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

"Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.

İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupa sı için karşı karşıya geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.