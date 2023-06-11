İstanbul

İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji’nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

71. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries’in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco’nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku’ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.

88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'daki şampiyonlukla "üçleme" yapan Manchester City ve Guardiola, tarihe geçti

İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.

Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

"Koleksiyoner" Guardiola'dan İstanbul'da yeni rekor

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.

Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Guardiola'nın üçüncü şampiyonluk sevinci

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.

Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

Manchester City oyuncusu Haaland, hem gol kralı oldu hem kupayı kazandı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.

Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

"Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.

Manchester City'nin 11 yıllık rüyası İstanbul'da gerçeğe dönüştü

İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyon olmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara bir türlü ulaşamayan Manchester City, İtalyan ekibi Inter karşısında bu şanssızlığını kırdı.

Kulübün el değiştirmesinden ve yapılan milyarlarca sterlinlik yatırımların ardından en büyük hedef olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Inter'i 1-0 yenerek bu özlemini sonlandırdı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki City, iki yıl önce "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.

2016 ve 2022 yıllarında yarı final oynayan Manchester ekibi, üçer kez çeyrek final ve son 16 turunda, iki kez grup aşamasında elendi.

1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren İngiliz temsilcisi, Avrupa'da 53 yıllık kupa özlemine son verdi.

Inter 3. kez finalde kaybetti

İtalyan temsilcisi Inter, tarihinde üçüncü kez "Devler Ligi" finalinden kupasız ayrıldı.

1964, 1965, 2010 yıllarında kupayı müzesine götüren mavi-siyahlılar, 1967 ve 1972 yıllarının ardından 2023'te de finalde kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden notlar

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelmeye başladı.

Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.

Kupa Yenikapı'dan geldi

Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

Anitta ve Burna Boy sahne aldı

İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.

Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.

Hakan ve İlkay'a sevgi gösterisi

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci Carson

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.

Yoğun güvenlik önlemi

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.

Biletler astronomik rakamlara alıcı buldu

Avrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.

Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.

Tribünlere "mavi"nin tonları hakim oldu

Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.

Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.

AA