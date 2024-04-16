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Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Palmer 16 dakikada "hat-trick" yaptı, Chelsea farklı kazandı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

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