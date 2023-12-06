Haber: Mert Osman Erman

Hanslope Park'taki His Majesty's Government Communications Centre (HMGCC) adlı yerde, günlük nesnelermiş gibi görünen şeyler üretiliyor.

Ancak bu tam hikaye değil - alanı, kod kırıcı Alan Turing, mühürlü odalar ve James Bond filmlerindeki üst gizli cihazlarla karşılaştırmalar içeren bir geçmişe sahip.

Sıkı güvenlik için neden? Bu nesneler, Birleşik Krallık'ın casusları için yapılıyor ve onların çalışmalarını gizlemelerine yardımcı oluyor.

BBC'ye tesisin geniş tesisine özel erişim verildiğinde, telefonlarımız teslim edilmeli ve güvenlik görevlileri her zaman bizi takip etmeli.

HMGCC'nin casus oyununda önde kalmak için yeni ortaklıklar kurma çabalarını görmek için içeriğe bir göz atıyoruz - ancak kimse tam olarak ne olduğunu söylemiyor.

"İnsanların bize bağlanmasını gerçekten zor hale getirdik ve bu, tarih boyunca gerçekten iyi bir çalışma yöntemi olmuştur," diyor CEO George Williamson.

Ancak değişmenin zamanı geldiğini söylüyor - hatta bu "garip" hissettirse de. Anonymous görünümlü binalarıyla, yer bir endüstriyel bölge gibi görünüyor.

Mühendisler, fizikçiler, kimyagerler, tasarımcılar, kod yazıcılar ve diğer uzmanlar, "bir sanat ve mühendislik karışımı" olarak biraz belirsiz bir şekilde tanımlanan şey üzerinde çalışıyorlar. Bazı alanlarda antistatik giysiler giymemiz gerekiyor, diğerlerinde ise çeşitli makinelerin şaşırtıcı bir çeşidini görüyoruz. Bunlar arasında elektronik devre kartları üreten makineler, lazer kesim makineleri ve Star Wars'a bir selam olarak adlandırılan 3D yazıcılar bulunmaktadır.

Ancak makinelerin yaratıkları tam olarak ne için kullanılıyor? En iyi çabalarıma rağmen, hiç kimse söylemek istemiyor. Çünkü ortaya çıkan cihazlar son derece gizlidir.

Ancak geçmişten bir ipucu alabilirsiniz. HMGCC, II. Dünya Savaşı'nın eve dönmeden hemen önce, Avrupa'daki casuslar ve diplomatlar İngiltere ile gizlice ve güvenli bir şekilde iletişim kurmak zorunda kaldıklarında oluşturuldu.

Bu, diplomatik bir çanta içinde kaçırılabilen gizli radyo sistemlerinin oluşturulmasına yol açtı. Bunlardan bazıları, Almanlar Polonya'yı istila ettiğinde Varşova'dan kaçan yetkililer tarafından kullanıldı ve neler olduğunu haber vermek için kullanıldı.

Savaş başladığında, bu, işgal altındaki Avrupa'ya paraşütle atılan MI6 ajanlarına verilebilecek daha küçük radyo setlerinin yapımına evrildi, böylece istihbarat geri gönderilebilirdi.

Savaş sırasında Turing, Hanslope Park'ta yaşadı ve çalıştı. Yakındaki Bletchley Park'ta Nazi kodlarını kırmakla ünlü olan Turing, HMGCC'de konuşma şifreleme sağlayabilen bir cihaz geliştirmek için çalıştı.

Savaş liderleri Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt tarafından kullanılan mevcut sistem 50 ton ağırlığındaydı. Turing'in prototipi olan Delilah, bir kayıt çaların gürültüsünü konuşmanın üzerine ekledi. Taşınabilir, zamanının ötesindeydi ve bugün orada ne yapıldığına dair başka bir ipucu.

Günümüz casusları

BBC'ye konuşmayan HMGCC, modern casusların gizli bölgelerde, Rusya veya İran gibi "reddedilen bölgelerde" çalışmaları için şeylere ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Ancak diğer kaynaklara göre, modern casuslar, gizlice patlayan verici türlerine dayanıyorlar. Bunlar, sıradan nesneler gibi görünebilen ve bilgiyi saniyenin kesirlerinde gönderebilen cihazlar olabilir. Bunu burada yapılan şey olduğunu hayal ediyorum, ancak kimse söylemek istemiyor.

Başka bir nesne, HMGCC'nin ne yaptığına dair başka bir ipucu sağlar. 1930'lere tarihlenen bir araba radyo hoparlörüdür. Arka kısmında gizli bir verici bulunmaktadır.

İletişim bir işin bir parçasıdır, ancak öyle görünüyor ki gizli dinleme ve takip cihazları da öyledir, yine de yetkililer konu hakkında oldukça ketum kalıyorlar.

"85 yılımızın çoğunda, genellikle zor, tehlikeli, uzak yerlerdeki insanların İngiltere'ye gizlice iletişim kurmalarını sağlayan güvenli iletişim sistemleri ürettik," diyor Williamson.

"Bazı iç güvenlik ajanslarımız için, onlara bazı soruşturma çalışmalarında yardımcı olarak, gözetim gibi şeyleri yapmalarına yardımcı olan teknolojileri üretmede yardımcı olabiliriz."

HMGCC'nin müşterilerinden biri MI5'tir ve muhtemelen Birleşik Krallık'taki bir şüphelinin evinde gizlice dinlemeleri veya aracında takip etmeleri gerekebilir.

Bu, bir dinleme cihazını kimse görmeyecek şekilde günlük bir nesne gibi gizlemeyi içerebilir. Bu ne olabilir, bu konuda da kimse konuşmak istemiyor. Bağlamak için bir başka şeyin tüm bunların James Bond'un Q şubesi gibi olduğunu söylemek cazip olabilir. İçeriden, karşılaştırmanın tamamen doğru olmadığını söylüyorlar - muhtemelen patlayan şeyler veya roket fırlatan araçlar yapmadıkları için varsayıyorum, ancak kesin olmak zordur.

Kauçuk bir zeminle bir odaya girildiğinde, iki personel üyesi, kimseye istenmeyen bir şok vermemeleri için elektrikli cihazları test ediyor. Başka bir yerde, burada yapılan öğeler aşırı sıcaklık ve soğuklarda test ediliyor, böylece hala iletişim kurabilirler.

Gösterildiğim tuhaf yerlerden biri Stargate adını taşıyor, küçük gri köpük çivilerle kaplı bir mühürlü konteyner. İçeri kilitlendiğimde, modern bir işkence odasının biraz modern bir versiyonu gibi hissettiriyor.

Odada, bir cihazın etrafında dönen bir pikabul var, sensörler belirli bir iletişim cihazının hangi tür bir desen yaydığını test ediyor.

Bu, düşman bir devlet tarafından ne kadar farkedilebileceğini ve belki de kendi topraklarınızda kullandıkları herhangi bir cihazı nasıl tanımlayabileceğinizi keşfetmeye yardımcı olabilir.

HMGCC, oldukça sınırlı sınırlar içinde, bilgi birikimini açıyor çünkü görevi için hayati öneme sahip olabilecek yeni teknolojinin küçük start-up'lerde ve akademide geliştirildiğini biliyor.

Teknoloji, ulusal güvenlikle ilgisi olmayan alanlara ait olabilir, ancak geliştiricilerin farkında olmadığı kullanımlar olabilir.

Daha önce, sıkı güvenlik işbirliği yapmayı imkansız kılardı, ancak umut şimdi olabileceğidir.

"Fikir, mühendislerimizi ve harika fikirlerini endüstriden veya akademiden gelen insanlarla aynı odada buluşturabiliriz," diyor Williamson.

"Farklı fikirlerin bir araya geldiği o sihirli an, gerçekten özel bir şeyin ortaya çıkmasına neden olacaktır."

Ancak bu teknolojinin nasıl kullanılacağı muhtemelen bu mekanın neredeyse her şeyi gibi gizli kalacaktır.