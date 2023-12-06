Haber: Mert Osman Erman

Sanal görünümler Salı günü Senato ve Temsilciler Meclisi'nde planlanmıştı, ancak son anda iptal edildi.

Bu, üst düzey bir Ukraynalı yetkilinin, ABD'nin daha fazla askeri yardım onaylanmazsa Rusya'ya karşı savaşı kaybetme tehlikesi konusunda uyarısından sonra geldi.

Senato lideri Chuck Schumer, Zelensky'nin neden gelmediğini açıklamadı.

Meclis'in en üst düzey Demokratı, Ukrayna Devlet Başkanının "son dakika" bir mesele ile meşgul olduğunu, ancak daha fazla ayrıntı vermeden belirtti.

Ukrayna lideri, ABD yetkilileri tarafından Senatörlerin sınıflandırılmış bir brifinginde video aracılığıyla görünmesi gerekiyordu. Toplantı devam etti ancak yardım paketiyle ilgili görüşmeler kısa sürede kaosa dönüştü.

Zelensky'nin başkanlık müdürü Andriy Yermak, Salı günü daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD'nin devam eden desteği olmadan Ukrayna'nın savaşı kaybetme "büyük bir risk" altında olduğunu söyledi.

"Bu durumda aynı pozisyonlarda kalmak ve insanların gerçekten hayatta kalmaları zor olacak," dedi, Washington DC'deki ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada.

Yermak'ın karamsar değerlendirmesi, Zelensky'nin çekilmeden birkaç saat önce yapıldı.

Washington DC'deki Ukrayna büyükelçiliği, BBC'nin iptal hakkında daha fazla açıklama isteyen bir sorusuna hemen yanıt vermedi.

Bu, Beyaz Saray'ın Ukrayna için ek destek için yeniden bir itişin ardından geldi. Ancak ABD Kongresi, hala savaş çabasını finanse etmeye yardımcı olacak bir uzlaşı harcama paketi konusunda anlaşmaya yakın değil.

"Borçlu olduğumuz para bitti - ve neredeyse zamanımız da," yazan Beyaz Saray bütçe direktörü Shalanda Young, Pazartesi günü yayınlanan bir mektupta, Kongre'nin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımı onaylamamasının ülkeyi Rusya'ya karşı savaşında "kolayca diz çöktürebileceğini" uyardı ve artık kullanılacak bir "sihirli fon" olmadığını belirtti.

Ancak Pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna'ya milyarlarca dolar daha fazla finansman sağlama çağrılarına karşı pek olumlu görünmedi.

"Biden Yönetimi, Ukrayna'da net bir stratejinin, çatışmayı çözme yolunun veya Amerikan vergi mükelleflerinin sağladığı yardım için hesap verebilirlik sağlama planının olmamasına ilişkin konferansımın meşru endişelerine esaslı olarak cevap vermemiştir," diye yazdı sosyal medyada.

Finansman anlaşmazlığı, cephe hatlarında mücadele edilen bir çıkmaza ulaştığı görünürken geldi.

Ukrayna'nın güneyde beklenen karşı saldırısı yavaşlamış gibi görünüyor, Kiev'in kuvvetleri ise geniş Dinyeper nehri'nin doğu kıyısında kurdukları bir kara üssünü korumakta zorlanıyor.

Savaş Şubat 2022'de başladığından beri ABD Kongresi, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardım olarak 110 milyar doların üzerinde onay verdi. Ancak Biden yönetimi, bu paranın çoğunun zaten dağıtıldığını aylardır uyarıyor.

ABD'nin Amerikan Enterprise Institute'in Critical Threats Project'inin direktörü ve ABD Askeri Akademisi'nde eski bir profesör olan Frederick Kagan'a göre, finansman gecikmeleri Ukrayna savaş alanında çok gerçek sonuçlara yol açıyor. Mevcut Rusya'ya karşı yapılan karşı saldırı geri çekiliyor ve kaybedilen toprakları geri almak için gelecekteki operasyonlar şüpheli hale geliyor.

"Ukraynalılar burada zor bir seçim yapmak zorundalar," dedi. "Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden başka bir şey alacaklarına güvenmiyorlarsa, ellerindeki kaynakları korumak zorundalar."

Kagan'a göre, Ukrayna ordusunun ihtiyacı olan şey tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli silahlar - ve ABD, Ukrayna'nın gelecek yıl ihtiyaç duyduğu miktarlarda ve hızlı bir şekilde bu donanımı sağlayabilen tek ülke.

Kongre'deki her iki odada da Ukrayna'ya ek ABD yardımı için çoğunlukla bipartizan destek devam ediyor, ancak Beyaz Saray'ın talep ettiği 61.4 milyar dolar seviyesine ulaşmasa da. Ancak bu kongre desteğini, başkanın yasalaştırabileceği bir yasaya dönüştürmek oldukça zor bir görev olmuştur.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi ve Demokratlar şu anda Ukrayna'ya yardımın yanı sıra İsrail ve Tayvan için askeri destek ve ABD-Meksika sınırındaki güvenliğe yönelik artan finansman içeren daha büyük bir 106 milyar dolarlık harcama paketi üzerinde görüşmeler yapıyorlar.

Ancak paketin bu son bileşeni, en çok siyasi baş ağrısına neden olanı olmuştur. Demokratlar, sınırdaki mülteci başvurusu sürecini değiştirme ve ABD'ye giriş için gerekli koşulları sıkılaştırma önerilen göç politikası değişikliklerine karşı çıktılar.

"Ukrayna'ya ek finansman sağlamak karşılığında, sınırdaki politikamıza önemli ve esaslı reformlar yapmamız gerekiyor," dedi Arkansaslı Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton Pazar günü bir televizyon röportajında.

Chuck Schumer, bu hafta odada bir askeri yardım tasarısını oylamaya getireceğini söyledi, ancak göç tedbirleri konusunda anlaşma olmadan yeterli Cumhuriyetçi desteğine sahip olup olmayacağı belirsiz.

ABD medyasına göre, Salı öğleden sonrası, Biden yönetimi yetkilileri tarafından sağlanan yardım paketi hakkında yapılan bir sınıflandırılmış brifingde, Senato Cumhuriyetçileri, Demokratların sınır güvenliği finansmanına ilişkin çağrılarını görmezden geldiği suçlamasında bulundu ve bağırdıkları bir kavga çıktı.

Ukrayna yardımı Senato engelini aşsa bile, Temsilciler Meclisi'ndeki geleceği belirsiz. Johnson, Ukrayna için ek fonları desteklediğini söylemiş olsa da, 28 Eylül'de o ülkeler için ek güvenlik yardımını bloke etmek için oy kullanan Meclis'teki 117 Cumhuriyetçiden biriydi.

Eğer Senato tarafından desteklenen devasa bir yardım paketini odada bir oya getirirse ve geçiş için Demokrat desteğine güvenirse, Cumhuriyetçileri keskin bir şekilde bölebilir ve gelecek yılın başında başka bir ayrıntılı bütçe müzakereleri öncesinde kendi iktidarını tehdit edebilir.

"Amerika Birleşik Devletleri bu yıl 2.5 trilyon doların üzerinde bir bütçe açığı verecek," dedi Montana'lı Cumhuriyetçi Temsilci Matt Rosendale, Salı günü BBC World Tonight'ın James Coomarasamy'ye.

"Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin insanları, Çin'den borç para almalarının neden Ukrayna'ya vermek için olduğunu anlamıyor. Bu bizim çıkarımıza değil."

Muhtemel bir Kongre desteğini güçlendirmeye yönelik olarak, Beyaz Saray ek Ukrayna yardımını ekonomik ve ulusal güvenlik açısından da sunuyor gibi görünüyor. Kongre'ye yazdığı mektupta Young, talep edilen fonların ülke genelindeki fabrikalarda silah üretimi için kullanılacağını belirtti.

"Alabama'da yapılan Javelin gibi hayati mühimmat ve ekipmanları modernleştireceğiz, Batı Virginia, Arkansas ve Texas'ta yapılan Guided Multiple Launch Rocket Systems'i, Pennsylvania, Arkansas ve Iowa ile birçok diğer eyalette yapılan top mermilerini," yazıyor.

Bir seçim yılı yaklaştıkça, Beyaz Saray'ın Kongre üyelerinin eylemlerinin yerel ekonomilere nasıl yardımcı olduğunu vurgulama yollarını aradığı düşünülebilir.

Kagan, çatışmanın üçüncü yılına yaklaşırken Ukrayna finansmanının ABD'deki siyasi tartışmanın daha tartışmalı bir konu haline gelmesine şaşırmadığını söyledi.

"Amerikan halkının temsilcileri tarafından tam olarak ne olduğunu, Amerika'nın çıkarlarının neler olduğunu ve büyük miktarın sonuçta ne kadar para olduğunu tartışmalarına izin vermek hakkına sahip olduğunu düşünüyorum," diyor.

Ancak sonunda, bahislerin açık olduğunu söyledi.

"Bu savaşın sonucu, öncelikle Ukraynalıların ne yapabileceğine bağlı olacak, ancak çok yakın bir ikinci olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmayı seçtiğine bağlı olacak."