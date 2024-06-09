Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

Avrupa'da halk Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başında

Avrupa'da halk Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başında

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.