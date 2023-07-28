Haber: Mert Osman Erman

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Zaporzhhia şehri güneydoğusundaki Robotyne'a doğru "yoğun bir cephe saldırısı" başlatıldığını belirtti; Orikhiv kasabasının yaklaşık 10 km (6 mil) güneyinde bulunuyor.

WarGonzo, Ukraynalı güçlerin Robotyne'ın kuzey ve doğu banliyölerinde Rus kuvvetlerine bombardıman düzenlediğini, ancak bunun Kiev tarafından doğrulanmadığını söyledi. Rus savunma bakanlığı, Ukraynalı saldırıların orada püskürtüldüğünü açıkladı.

Ukraynalı yorumcular, karşı saldırının yeni bir aşamasından bahsetmenin erken olduğunu uyardı. Askeri uzman Oleksandr Kovalenko, Ukraynalı güçlerin Rusya'nın güneydeki savunma hatlarını delmeye yaklaştığını ancak bunun tamamen başardıklarını söylemek için henüz erken olabileceğini söyledi.

Savunma Bakanı Hanna Maliar, Ukrayna'nın Melitopol ve Berdyansk şehirlerine doğru ilerlemesinde "aşamalı bir ilerleme" olduğunu söyledi. Herhangi bir ilerleme, askeri kampanyada kesin bir adım oluşturacaktır.

Eğer Ukrayna güçleri Robotyne'da daha fazla ilerleme kaydedebilirse, güneydeki bir sonraki yerleşim yeri Melitopol yolunda Tokmak olacaktır.

Ukrayna'nın ilerleme kaydettiğini söylediği bir diğer bölge, Rus kuvvetlerinin uzun ve şiddetli bir savaş sonrasında yerle bir ettiği doğu şehri Bakhmut'un güneyindedir.

Maliar Hanım, Ukraynalı güçlerin yavaşça ilerlediğini ve çatışmanın şehrin hemen güneyindeki üç köyde yaşandığını belirtti. "Çatışma oldukça şiddetli. Düşman ateşi yoğun" dedi.

Ayrı bir gelişmede, Ukrayna parlamentosu sıkıyönetimi başka 90 gün uzatma kararı aldı ve savaşa katılma yaşındaki erkekleri ülkeden çıkışa izin vermiyor.

Sıkıyönetim, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli saldırısını başlattığı zaman uygulanmıştı. Bu karar aynı zamanda Ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerinin ertelenmesi anlamına geliyor.