Haber: Mert Osman Erman

Saldırı, Sevastopol tersanesinde büyük bir yangına neden oldu ve Rusya'ya göre 24 kişi yaralandı.

Moskova tarafından atanan vali Mikhail Razvozhayev, silahların çoğunun engellendiğini ancak iki gemenin hasar gördüğünü iddia etti.

Ukrayna, batı tarafından tedarik edilen seyir füzelerinin kullanıldığını güçlü bir şekilde ima etti.

Mr. Razvozhayev'in Telegram'da paylaştığı bir fotoğraf, bir limanda yanmış görünen bir gemiyi gösteriyor ve telefonu ile konuşurken duruyor.

Gemilerin onarımda olduğu düşünülen bir bölgede olduğu düşünülüyor. Ukrayna askeri istihbarat kaynakları, büyük bir Rus amfibi çıkarma gemisi ve bir denizaltının - her ikisi de kuru havuzda olduğu düşünülen - hasar gördüğünü söylüyor. İkisi de vurulduysa, bu Ukrayna'nın Karadeniz filosuna şimdiye kadarki en büyük saldırılarından biri yapmış olurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Başkanı Mykola Oleshchuk, Telegram'da yaptığı bir gönderide pilotlarına "mükemmel savaş çalışmaları" için teşekkür etti ve daha fazlasının geleceğini güçlü bir şekilde ima etti. Ukrayna veya Fransa tedarikli Storm Shadow/SCALP seyir füzelerinin kullanıldığına dair güçlü bir şekilde ima eden bir dil kullandı. Bu füzelerin menzili 150 milin üzerindedir ve Ukrayna'nın daha önce kullandığı füzelerin üç katıdır.

Hava Kuvvetleri ile iletişime geçildiğinde, Storm Shadow/SCALP seyir füzelerinin şu anda Ukrayna tarafından kullanılan tek silahlar olduğunu söyledi.

Bu, böyle bir silahın Kırım içindeki hedeflere ilk kez kullanıldığı görünüyor. Sosyal medyada dolaşan ve BBC tarafından henüz doğrulanmayan görüntüler, bölgede birçok büyük patlamayı gösteriyor.

Rusya'nın hava savunmasının bazı füzeleri geçtiği ve önemli ölçüde zarar verdiği gerçeği, Moskova'da gerçek bir endişeye neden olacak.

Ülkenin savunma bakanlığı, füzelerin yedi tanesinin düşürüldüğünü ve üç insansız teknenin imha edildiğini iddia etti.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'dan Kırım'ı hukuka aykırı olarak ilhak etti ve bu saldırı, suların kontrolü için yapılan mücadeleyi gösteriyor. Ukrayna, nihai hedefinin yarımadayı geri almak olduğunu sürekli olarak belirtiyor.

Bu arada, Rus insansız hava araçlarının Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl limanı Izmail'i zarar gördüğü bildiriliyor.

Odessa bölgesinin valisi Oleh Kiper, saldırının bir yangına neden olduğunu ve altyapıya zarar verdiğini söyledi ve altı kişinin yaralandığını söyledi.

"İzmail bölgesine bir dizi insansız hava aracı fırlatıldı," dedi Kiper, Telegram'da. "Maalesef, vurulan yerler vardı: liman ve diğer sivil altyapıda hasar kaydedildi."

Son günlerde Ukrayna, Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım yarımadasına yakın, dört gaz sondaj platformunun kontrolünü geri aldığını iddia etti. Sözde Boyko Kuleleri, Kırım'ın ilhakından kısa bir süre sonra 2015 yılında Rusya tarafından ele geçirilmişti.