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Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Kiper, saldırıda kontrol noktası binası ve depoların hasar gördüğünü, yaklaşık 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığını, yangının söndürüldüğünü kaydetti.

İHA'ların çoğunun düşürüldüğüne dikkati çeken Kiper, "Ne yazık ki İzmail ilçesinde liman altyapısı vuruldu, 2 kişi yaralandı." şeklinde bilgi verdi.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Rusya'nın 2 saat boyunca Odessa'ya İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun güneydoğu yönünden 38 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, "Hava kuvvetlerimizin Ukrayna savunma kuvvetlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 26 "Şahed" İHA imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya 'nın Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

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