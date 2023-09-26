Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüphelilerden T.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da son bir ayda hırsızlık iddiasıyla yakalanan 156 zanlıdan 87'si tutuklandı

Adana'da son bir ayda hırsızlık iddiasıyla yakalanan 156 zanlıdan 87'si tutuklandı

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ve Motosikletli Polis Timleri, Hıdırağa Mahallesi'nde motosikletle "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan U.K. ve T.D'yi takibe aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.