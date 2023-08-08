Haber: Mert Osman Erman

Polis memurları ve kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere onlarca kişi yaralandı. İki çocuk, 30'dan fazla sivil yaralananlar arasındaydı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pokrovsk, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen Donetsk şehrinden yaklaşık 70 km (43 mil) kuzeybatısında yer alıyor. Savaştan önce yaklaşık 60,000 kişilik bir nüfusa sahipti.

Donetsk bölgesi başkanı Pavlo Krylenko, ilk saldırının beş sivili öldürdüğünü ve ikinci saldırıda acil servislerden bir yetkilinin öldüğünü söyledi. Askeri bir personel de öldü.

"Rusya terörist bir devlettir. Ve suçları için cezalandırılmalıdır!" dedi ve Telegram'da yayınladığı bir mesajda ekledi.

Diğer Ukraynalı yetkililere göre, ikinci füze birincisinden 40 dakika sonra isabet etti ve kurtarma ekipleri, Bay Zelensky'nin "sıradan bir konut binası" olarak tanımladığı enkazlarda hayatta kalanları ararken öldü ve yaralandı.

Beş katlı bir binanın üst katının tahrip olduğu bir video yayınladı.

Genel kargaşa ve karışıklık sahneleri arasında, sivillerin enkazı temizlediği ve kurtarma ekiplerinin insanları ambulanslara yardım ettiği görüldü. Reuters haber ajansına konuşan yaralı bir sakin, füzenin evine isabet ettiği sırada evde olduğunu söyledi.

"Gözlerim alev doldu. Yere düştüm, yere düştüm. Gözlerim çok acıdı, aksi halde iyiyim, sadece boynumdaki şarapnel var."

Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rus güdümlü bombaların Pazartesi akşamı "özel evlere" isabet ettiğini ve en az iki sivilin öldüğünü söyledi. Beş kişi de bu saldırılarda yaralandı, dedi.