Bu sene maalesef geçtiğimiz yıllarda ki başarısızlıkların acısını yaşıyoruz ve şampiyon takımımız tam üç eleme geçmesi gerekiyor ki UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etsin. Aynı zamanda Avrupa Kupalarına katılan takım sayımız 4’e düşerken UEFA Avrupa Ligine takım gönderemez ve Konferans Kupasına ise 3 takımımız da 3 eleme oynama durumda kaldı. Bakıldığı zaman oldukça kötü bir tablo ancak bu tabloyu olumlu değerlendirmek mümkün

2024/2025 sezonunda şampiyon takımımızın eleme oynamadan gruplara kalması için ülkeler sıralamasında ilk 10 da olmak gerekiyor. Avusturya 29.000 puanla bu koltukta ve arkasında İsviçre, Türkiye ve Sırbistan gelmekte. Bizim ülke puanımız ise 28.350 ve Avusturya’nın kupalarda mücadele eden takım sayısı sadece 1, İsviçre’nin ise 4 takımı kaldı yani ilk 10 için şansımız oldukça yüksek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme Turunda Zalgris’i geçen Galatasaray, 3. Ön Eleme turunda Slovenya’nın NK Olimpia Ljıbljana takımı ile mücadele edecek. Fenerbahçe Konferans Kupası elemelerinde Moldova temsilcisi Zimbru’yu iki maçta mağlup ederek geçti ve Sloven temsilcisi Maribor’un rakibi oldu. Beşiktaş Arnavut takımı Tirana’yı iki maçta geçerek Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Adanademirspor ise Romanya’nın güçlü ekibi Cluj karşısında turu geçerek Hırvatistan’ın Osijek takımı ile eşleşti.

Takımlarımız sezonu belki erken açtı ama ilk turlarda rakiplerimiz görüldüğü gibi kâğıt üzerinde bizim oldukça altımızda olan ekipler. Bu turlarda alınacak iki galibiyetli tur atlama Avusturya’yı sıralamada geçmemiz için oldukça önemli bir fırsat.

Umarız 4 takımımız da gruplara kalır ve gelecek sezonlarda daha az eleme oynarız ve daha fazla Avrupa Kupalarında mücadele edecek temsilcimiz olur.