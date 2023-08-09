Zalgiris karşısında elde edilen 2-2 ve 1-0’lık skorlarla atlanan tur sonrası başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere Galatasaray büyük bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Yapıcı eleştiri baş üstüne bu arada. Düzeltilmesi gerekenleri dile getireceksin ki eksiklikler giderilsin ama ilk resmi maçına çıkan takımı bu kadar da gömmezsin. Hele ki karşındaki takım neredeyse 25-30 resmi maça çıkmış durumdaysa. Aradan 1 hafta geçti; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’ya konuk oldu. Lübliyana doğumlu UEFA Başkanı Ceferin de tribünde. Bu arada, “Zalgiris’i zor geçen, Ljubljana’ya her türlü elenir” lafları havada uçuşuyor yine. Maç başladı; kanatlar döktürüyor ilk dakikadan itibaren. Bir tarafta Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper, diğer tarafta ise Sešlar ile Sousa bastırıyor. En sonunda Barış Alper çizgiye doğru inerken içeriye çevirdi, Kerem temiz bir vuruşla skoru 1-0’a getirdi. Karşılıklı ataklar sonrasında Ljubljana net pozisyonlar buldu ama Muslera hem topları, hem de genç kalecilere taş çıkarttı. Ardından Sloven ekibi, Bristric ile skoru eşitledi ama hakem pozisyonda Nelsson’a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Bana göre pozisyon gri. Rakibin elle teması var ama Nelsson pozisyona dengesiz giriyor. Bu arada Nelsson aynı geçen sezonki gibi yine sezona kötü bir başlangıç yapıyor. Torreira’nın yokluğu defansın açıklarını daha da göz önüne seriyor resmen. Ramos gibi tecrübeli bir stoper şart o bölgeye. İlk yarıda Oliveira’yı da beğenmedim açıkçası. Mertens’e de bir hayli eleştiriler vardı ancak ikinci yarı oyunuyla cevap verdi. Bir gol attı, bir de asist yaptı ama Nelsson’un pasif ofsayı Abdülkerim’in golünü iptal ettirdi. Nelsson bir tane de kendi attı ama, o da iptal edildi… Okan hocanın, Ljubljana’nın kanatlardan sıkı bastırması nedeniyle Kazımcan yerine Dubois’yı alıp o bölgeye yaptığı pansumanı es geçmeyelim bu arada. Oyuna sonradan giren isimlerden Halil Dervişoğlu ise maçın skorunu belirleyen golü attı. 3 maçta 2 golü oldu Halil’in, bir önceki Galatasaray dönemine göre kendini çok geliştirmiş. Bu sezon çok güzel bir forvet rotasyonu oldu Galatasaray’ın, bu maçta ‘Aşkın Olayım’ Icardi de siftah yaptı. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere yerli oyuncuları çok beğendim. Böyle dedik diye Mertens, Boey ve Muslera ve Dubois’nın hakkını da yemeyelim. Eksik oyuncuların da gelişiyle takım daha da üst seviyelere çıkacaktır.