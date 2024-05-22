DKMP Genel Müdürlüğünden "22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden birisi olduğu ve bitki ve hayvan türleri açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Ülkenin, yaklaşık 4 bini endemik olmak üzere, toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, dünya üzerindeki en önemli kuş göç yollarından ikisinin de Türkiye'de yer aldığına işaret edildi.

Söz konusu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterilerek, onlarca projenin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, ülkemizin tamamından elde ettiğimiz bu verileri 'Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'na aktarıyoruz. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ile flora, fauna ve özellikli alanlara dair verilerle Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'ndaki veri sayısı 2 milyona yaklaştı."

Açıklamada, biyolojik çeşitliliğin "biyokaçakçılık" tehdidiyle karşı karşıya olduğuna da değinilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu doğrultuda Türkiye'de ilk olarak 2013-2015 yılları arasında Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi'ni yaptık ve bir eylem planı belirledik. Proje kapsamında, 2013 yılından bu yana çeşitli basılı ve görsel materyallerden faydalanarak biyokaçakçılık konularında eğitimler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Ayrıca biyokaçakçılık vakalarının kolluk kuvvetleri ile birlikte takibini kolaylaştırmak üzere 'Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi' kuruldu ve bu sistem sayesinde biyokaçakçılık verilerinin paylaşımı sağlanabiliyor. Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında ülkemizde 2007-2023 yılları arasında 86 vakada, 21 farklı ülkeden 156 kişi hakkında yaklaşık 5,6 milyon lira idari para cezası uygulandı."