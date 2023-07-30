İSTANBUL- Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçıları ve seçici kurul üyelerinin açılışını birlikte gerçekleştirdikleri sergiye sanatseverlerin de ilgisi yoğun oldu.

Başkan Akgün ödül alan fotoğrafçıları kutladı

24’üncüsü gerçekleşen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü nedeniyle bu yıl 100 ülkeden kültür ve sanat elçilerinin katıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’na katılan herkese teşekkür ederek, ödül alan fotoğrafçıları kutladı.

35 ülkeden 1277 fotoğraf sanatçısı katıldı

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’na bu yıl 35 ülkeden 1277 fotoğraf sanatçısı 4730 eser ile katıldı. Yarışma bu yıl Sayısal Serbest (Renkli) ve (Siyah&Beyaz), Göç (Renkli ve Siyah&Beyaz) olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Altın madalya kazanan fotoğrafçılar

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ise Altın Madalya kazanan fotoğrafçılar şu isimlerden oluştu:

Sayısal Serbest / Renkli Kategorisinde Rusya’dan Anton Timoshevskii (FIAP Altın Madalya), Türkiye’den Nuray Keskin (TFSF Altın Madalya)

Sayısal Serbest / Siyah – Beyaz Kategorisinde Hindistan’dan Somnath Pal (FIAP Altın Madalya), Ali Zolghadri (TFSF Altın Madalya)

Göç konulu yarışmanın renkli ve siyah beyaz kategorisinde ise Bangladeş’ten Mithall Afrige Chowdhury (FIAP Altın Madalya), Türkiye’den Deniz Kalaycı (TFSF Altın Madalya) ödülünü almaya hak kazandılar. Ayrıca Türkiye’den Murat İbanoğlu’da “En İyi Fotoğrafçı” ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın ödül töreni 1 Ağustos Salı günü Kültürpak Kemal Sunal Amfi Tiyatro da yapılacak.

HABER: ERCAN AYDIN