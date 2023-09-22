İstanbul

Global İletişim Ortağı olduğu çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz, "Mimarlık ve Zanaat Ekseninde Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler" başlıklı çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Deniz, çalıştayın akademik ve sektörel düzeyde birçok fayda sağlayacağına dikkati çekerek, "Umarım matematik ve sanatın konuşulacağı 3 günlük çalıştay, aynı zamanda mimarinin ve sanat tarihinin de önemli dönemeçlerini görebileceğiniz, bu topraklardaki serüvenine şahitlik edeceğiniz bir etkinlik olacaktır." dedi.

Etkinliğe katılan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İTÜ'nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte sadece geometrik desen ve çizimler hakkında bilgi verilmeyeceğini vurgulayarak, "Aslında burada bin yıllık tarihsel sürecimizi, Almanların ifadesiyle 'geist'ımızı, ruhumuzu, anlam değer dünyamızı görmeye çalışacağız. Bu açıdan geçmişte olup bitenlerle ilgilenmek, basit anlamıyla geçmişte kalan bir şeyle ilgilenmek değil doğrudan tarihsel süreç içerisinde kültürümüzün, medeniyetimizin anlam değer dünyasının yolculuğunu da izlemek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilime ve bilim tarihine dikkati çekmek için yola çıktık"

Dr. Serap Ekizler Sönmez, bilim ve sanatın kesişimi olan bir etkinlik düzenlendiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Geometrik desenler, geometri yönüyle bilime, desen yönüyle de sanata ait bir alan. Bu bağlamda hem bilime hem de bilim tarihine dikkati çekmek için yola çıktık. Bu zamana kadar sanat ve mimarlık tarihi çalışma alanında bulunan konunun, bilim tarihinin de içinde olduğuna dair bir farkındalık oluşturma çabasındayız. Desenlerin arkasındaki geometri bugüne dair ne söylüyor? bugüne dair söz söyleyen geometrik desenin geleceğe aktarılmada nasıl bir araç olabileceği yani geçmişi geleceğe taşımak noktasında bir yerde köprünün ilk tuğlası diyebiliriz bu çalışmalar için."

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da geometrinin sadece matematiksel bir eylem gibi algılandığına işaret ederek, "Oysaki geometrinin sanata ve kültüre yansıması, özellikle Türk İslam kültüründe, mimari eserlerde, geometrik desenli ürünlerde hatta soyut olarak ifade edebileceğimiz sanatlardaki yansımaları da çok önemli. Bunun arkasında bir döngüsellik söz konusudur. Bilindiği gibi geometrinin en önemli çizimlerinden birisi dairedir. Benim çalıştaydaki konuşmam da bunun üzerine olacak." dedi.

Çalıştaya İran'dan katılan Yüksek Mimar Saeid Shakouri de çalıştayların akademik çalışmalar için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Çok değerli hocalarımızla tanışıyoruz ve onlardan çok şey öğreniyorum. Burada bulunmaktan ötürü çok memnunum." diye konuştu.

Etkinliğin ilk gününde Fazlıoğlu, Kılıç, Shakouri ve Sönmez'in yanı sıra Doç. Dr. Elif Baga sunum yapacak.

Geometrik desenler farklı perspektiflerle ele alınacak

Çalıştayda, bilim ve sanatın kesiştiği multidisipliner bir alan olan "geometrik desenler", sanat ve sanat tarihinin yanı sıra bilim tarihi ve irfani düşünce perspektifleriyle ele alınacak.

Osmanlı mimarisindeki geometrik desenlerin yapısı ile Safevi ve Babürlü geometrik desenleri arasındaki farkların işleneceği eğitimler, geleneksel mimari alanında projeler yürüten Saeid Shakouri ve Sönmez tarafından gerçekleştirilecek.

Çalıştay, Uluslararası Geometri ve Sanat Okulu'nun bir faaliyeti olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, TSA Travel, Deen Arts Foundation, Brandcom Group ve Stil Ahmet desteğiyle hayata geçirildi.

AA