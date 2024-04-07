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Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı.

Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

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