**Hindistanlı Oyuncu Darshan Thoogudeepa, Hayranının Vahşi Cinayeti Nedeniyle Gözaltında: Müstehcen Mesajlar ve Şok Edici Detaylar**

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinin ünlü oyuncusu Darshan Thoogudeepa, bir hayranının cinayet sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alındı. Thoogudeepa, 10 gündür gözaltında tutuluyor.

BBC'nin haberine göre, yaşanan olay bir film senaryosunu aratmayacak nitelikte. 33 yaşındaki Renukaswamy'nin cansız bedeni bir kanalda bulunmasının ardından, polis Thoogudeepa da dahil olmak üzere 17 kişiyi gözaltına aldı. Bengaluru İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir yetkili, Renukaswamy'nin "çok barbarca ve vahşi bir şekilde öldürüldüğünü" belirtti.

47 yaşındaki aktör Thoogudeepa, bir ilaç şirketinde çalışan Renukaswamy'e kızgındı çünkü Renukaswamy, iddiaya göre, Thoogudeepa'nın sevgilisi ve kendisi gibi oyuncu olan Pavithra Gowda'ya sosyal medya üzerinden müstehcen mesajlar göndermişti. Gowda da olayla ilgili gözaltında bulunuyor. Gözaltındaki şüphelilere "cinayet, insan kaçırma, delillerin yok edilmesi ve suç saikli komplo kurma" suçlamaları yöneltildi.

Darshan Thoogudeepa'nın avukatı, müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini belirtti. Avukat, "Bunlar şu an için sadece birer iddia. Polisin elinde Darshan'a karşı herhangi doğrudan bir delil bulunmuyor. Burada söz konusu olan ikinci derecede kanıt" dedi. Ayrıca, Pavithra Gowda ile Thoogudeepa'nın evli olduğu yönündeki iddiaların da yalan olduğunu söyledi.

11 Haziran'da Mysuru kentinde gözaltına alınan Darshan Thoogudeepa, bugüne kadar yaklaşık 60 filmde rol aldı ve bunların büyük bir kısmı da büyük hit oldu. Polis, oyuncuya veya diğer şüphelilere karşı herhangi bir kanıt olup olmadığını açıklamadı, ancak Hindistan basını polis kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde çeşitli iddiaları gündeme taşıdı.