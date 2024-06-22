Yaklaşık 2 bin 500 doğumdan biri, belirgin gebelik işaretleri olmadan bir bebeğe sahip olma durumu olan gizli hamilelik sonucunda gerçekleşiyor. Bu durumun örneklerinden biri de 21 yaşındaki Tawana Musvaburi'nin yaşadığı deneyim. Tawana, bir gün bayılıp hastaneye kaldırıldıktan sonra bir ay içinde doğum yapacağını öğrendi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, BBC'nin Reliable Sauce podcastine konuşan Tawana, bu haberi aldığında panik atak geçirdiğini ve dört hafta içinde hayatını toparlaması gerektiğini söyledi. Tawana, hastanede MR çekilmeden önce yapılan gebelik testini gereksiz bulmuştu, çünkü deri altına yerleştirilmiş bir doğum kontrol implantı vardı ve hamilelik belirtileri göstermiyordu. Ancak ultrason sonucunda hamile olduğu anlaşıldı.

Gizli hamilelik, belirgin gebelik işaretleri olmadan bir bebeğe sahip olma durumu olarak tanımlanıyor. Doktorları, siyahlar arasında gizli hamileliğin daha yaygın olduğunu ve bunun kalça ve kemik yapısı nedeniyle olabileceğini belirtti. Tawana’nın doktorları, bebeklerinin içe doğru büyüdüğünü ve ters doğumun daha sık görüldüğünü ifade etti.

Gizli hamilelik vakalarına dair veriler henüz mevcut olmasa da, Londra’daki South Bank Üniversitesi'nden Alison Leary, özellikle siyah kadınların hamilelikte ve doğumda daha fazla sorun yaşayabildiğini gösteren çalışmalar olduğunu söyledi. Leary, gizli hamilelik vakaları üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Tawana, doğum sonrası depresyonla mücadele ettiğini ve benzer durumlar yaşayan kişilerden tavsiye bulmak için TikTok'a yöneldiğini anlattı. Daha sonra sosyal medyada deneyimini paylaşarak neredeyse 400 bin beğeni aldı ve diğer annelerle konuştuğu bir podcast başlattı. Tawana, hikayesini paylaşarak hamile olduklarını son dakikada öğrenen genç annelere destek olmayı umduğunu söyledi.

Gizli hamilelik, bir kadının hamile olduğuna dair hiçbir fikrinin olmaması durumu olarak tanımlanıyor. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi'nden ebelik profesörü Helen Cheyne'nin paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 2 bin 500 doğumdan biri gizli hamilelik kapsamında gerçekleşiyor. İngiltere’de yılda yaklaşık 300 doğum bu şekilde yaşanıyor. Bazı vakalarda, hamilelik belirtilerinin gösterilmemesinin gerekçesi stres olabiliyor.