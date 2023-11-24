Haber: Mert Osman Erman

ABD yapımı makine, işçiler için bir kaçış yolu oluşturmak için enkazı delmek için kullanılıyor.

Yetkililer, makinenin onarıldığını ve delme çalışmalarının muhtemelen Cuma günü yeniden başlayacağını söylüyor.

İşçiler, bir kısmının bir toprak kayması nedeniyle çöktüğü bir tünelde 12 gündür mahsur kalmış durumda.

Himalayalar'daki Hindistan'daki 4.5 km (3 mil) uzunluğundaki Silkyara tünelinin bir bölümü 12 Kasım'da çöktü.

Mahsur kalan adamlarla kısa bir süre sonra iletişim kuruldu ve o zamandan beri oksijen, yiyecek ve su alıyorlar. Kurtarma yetkilileri daha önce adamları Perşembe sabahı kurtarabileceklerini duyurmuşlardı. Ancak, en son teknik sorun nedeniyle operasyonlar gecikti.

Kurtarma operasyonlarına aktif olarak katılan Başbakanlık Ofisi'nin eski bir danışmanı Bhaskar Khulbe, matkap makinesini destekleyen platformun zayıfladığını ve Perşembe boyunca tamamen onarıldığını söyledi.

Cuma günü, hükümet tarafından yapılan bir açıklama, makinenin platformunun beton kullanılarak güçlendirildiğini ve makinenin kısa süre içinde tekrar monte edileceğini söyledi.

Makine, işçilerin tünelden çıkmasını engelleyen 60m (197ft) uzunluğundaki bir enkaz duvarına delik açıyor.

Yetkililer, işçilerin bir mikro tünel oluşturmak için enkaz içinden farklı genişlikte birden fazla boru göndermeye çalışıyorlar.

Plan, işçileri sedye üzerinde borular aracılığıyla çıkarabilmektir.

Ancak işlem, enkaz içindeki taşlar, taşlar ve metalin varlığı nedeniyle zorlu bir hale geldi.

Operasyon, işçilerin kesilmesi gereken kalın bir metal çubuğu bulduğu Çarşamba günü de durdu.

Kurtarıcılar şimdiye kadar enkazın yaklaşık üçte birini delmiş durumda, ancak geri kalan kısmın ne kadar sürede kazılacağı belirsiz.

Perşembe günü gazetecilere konuşan Ulusal Felaket Müdahale Gücü üyesi Tümgeneral Syed Ata Hasnain, "böyle karmaşık bir operasyona bir zaman çizmek zor" dedi.

"Kurtarıcıların enkazı delerken neyle karşılaşacakları büyük ölçüde buna bağlı," dedi.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olan bir tünel uzmanı olan Arnold Dix, makinenin uzun süren kurtarma operasyonları sırasında üç kez bozulduğunu söyledi.

"Mahsur kalan adamların bir otobüs uzunluğunda olduğumuz mesafede," dedi. "Onları bu sabah görmeyi umuyorduk ama dağın farklı fikirleri olduğu görünüyor," dedi.

Dağlık bölge aynı zamanda toprak kaymalarına ve depremlere yatkındır, bu da kurtarma çabalarını daha da zorlaştırmaktadır.

Bu arada, ambulanslar tünelin dışında hazır bekletiliyor. Yetkililere göre, amacımız işçileri güvenli bir şekilde çıkarmak ve onları mümkün olan en kısa sürede yakındaki hastaneye taşımaktır.