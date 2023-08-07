Haber: Damla Oya Erman

Florida'nın Batı Palm Beach kentinde faaliyet gösteren sertifikalı nörocerrah Dr. Brett Osborn aynı zamanda Senolytix adlı bir koruyucu sağlık ve yaşlanmayı geciktirme tesisi kurucusudur. Hastalarıyla sağlıklı bir kilo elde etme, daha iyi sağlık alışkanlıkları benimseme ve obezite ile diyabet gibi kronik hastalıklar riskini azaltma konusunda çalışmaktadır.

Osborn, "Asla ne çok genç ne de çok yaşlısınız" diyerek, iyi sağlık için yaşın önemli olmadığını belirtiyor.

Osborn, röportajda hastalarına önerdiği beş sağlıklı alışkanlığı paylaştı:

1- Sağlığınızın sorumluluğunu alın

Osborn, sağlık profesyonelleriyle danışmanın önemli olduğunu ancak insanların kendi bedenlerini dinlemeleri ve potansiyel riskleri belirlemeleri gerektiğini vurguluyor.

Osborn'a göre, "Genel olarak, insanların sağlık durumlarını izlemesi zayıf." Hasta risk faktörlerini kontrol etmek ve yakalamak konusunda yeterince kararlı değiliz. Osborn, insanların genellikle doktorlarına veya çevrimiçi sağlık bilgilerine fazla güvendiğini ve kendi risklerini keşfetmek için proaktif olmadığını söylüyor.

Osborn, "Doktorunuzun tüm risk faktörlerinizi bulup kalp krizi veya felç riskinden sizi kurtaracağını düşünmeyin - çoğu zaman böyle olmaz" uyarısında bulunuyor. Yüksek tansiyon ve insülin direncinin yaygın olduğunu göz önünde bulundurarak, herkesin evde bu potansiyel ölümcül sorunların erken belirtilerini izlemesi gerektiğini belirtiyor.

2- Bu 6 kan testini yaptırın

Osborn'a göre, yaşam süresini uzatmanın en iyi yolu kalp krizi ve felç riskini azaltmaktır. Bu risk faktörlerini belirlemek için ilk adım risk faktörlerini tespit etmektir.

Osborn, "Vücudunuzun iç işleyişinin anlık fotoğraflarını çekmeden optimal sağlığı elde etmek neredeyse imkansız" diyor. Bu nedenle laboratuvar testleriyle risk faktörlerini doğru bir şekilde tanımlamak önemlidir.

Osborn, altı kan testinin uygulanmasını öneriyor. Bunlar; Lipid Profili, Vertical Auto Profile (VAP), C-Reactive Protein (CRP), Homocysteine, Hemoglobin A1C ve Vitamin D3 testleridir.

3- Bu 10 takviyeyi benimseyin

Osborn, takviyelerin asla hastalıkların temel tedavisi olarak kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak dengeli bir diyet ve egzersiz programının tamamlayıcısı olarak kullanılabileceklerini söylüyor.

Osborn, doğru takviye rejiminin sağlığı optimize edebileceğini ve bunun doğru besin seçimleri ve egzersiz rutinleri kadar önemli olduğunu belirtiyor. Osborn, omega-3 yağ asitleri, resveratrol, yeşil çay özü, vitamin D3, curcumin, B-kompleksi, vitamin C, vitamin E, magnezyum ve probiyotikleri öneriyor.

4- Beyninizi çalıştırın

Osborn, zihinsel ve fiziksel olarak egzersizin beyne fayda sağladığını vurguluyor. Fiziksel aktivite ve eleştirel düşünme, beyinde nöral yollar oluşturur ve öğrenme sürecini destekler. Beyni aktif tutmak yaşa bağlı atrofiyi önlemeye yardımcı olur ve Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkları önler.

5- Yiyeceğinizin glisemik indeksini bilin

Osborn, yiyeceğinizin glisemik indeksini bilmek ve gizli şekerleri bulmak için kullanmanın önemli olduğunu belirtiyor. Düşük glisemik indeksli yiyecekler tüketmek kan şekeri ve insülini daha az etkiler. Bu da sağlıklı bir yaşamı destekler.