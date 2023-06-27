TRABZON AA- Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre mesafede bulunan bölgeye gelenler, vadinin ortasında, yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında serin havada yürüyüş yapma ya da bisiklete binme imkanı buluyor.

Uzungöl'de tabiatla iç içe vakit geçirme, foto safari, trekking, zipline, yamaç paraşütü, salıncak ve adrenalin dolu aktiviterde yer alabilen ziyaretçiler, seyir teraslarıyla Uzungöl'ü kuş bakışı görebiliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra pansiyonları, restoranları, alışveriş yerleri ve yöresel lezzetleriyle de öne çıkan Uzungöl, Kurban Bayramı tatilinde Doğu Karadeniz'de en çok tercih edilen merkezler arasında bulunuyor.



Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Doluluk oranı yüzde 80'lerde

Kurban Bayramı tatili için Uzungöl'deki konaklama tesislerinde yoğunluk yaşanıyor.

Otel işletmecisi Mehmet İnan, rezervasyonlarının çok iyi, beklentilerinin çok yüksek olduğunu, böyle devam etmesi halinde çok iyi bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi.

Uzungöl'e dünyanın her yerinden insanların geldiğini ifade eden İnan, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Dubai, Bahreyn, Umman ve Ürdün gibi Orta Doğu pazarının tamamına yakının Uzungöl'ü tercih ettiğini aktardı.



Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

İnan, otellerinde yüzde 80 oranında doluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünü bekleyerek tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bayramla birlikte inşallah sezona start vereceğiz. Tüm turizm paydaşlarımıza hayırlı bir sezon diliyoruz. Havaların güzel olması yerli misafirlerimiz için önemli olsa da yabancı misafirlerimiz sıcak ülkelerden, güneşten kaçıp geldikleri için havanın yağmurlu ya da bulutlu olmasından çok da rahatsız olmuyorlar."

Tur rehberi Oğuzhan Emre Kandemir, bayramla birlikte verilen 9 günlük tatil dolayısıyla çok yoğun günler geçirdiklerini dile getirerek, Rehberler Odası olarak taleplere yetişemediklerini, Arap ülkelerinden gelen misafirlerle Uzungöl, Ayder Yaylası, Sümela Manastırı gibi turizm bölgelerinde çok yoğun araç trafiği ve insan popülasyonu yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun bölgenin eşsiz güzelliklerinden kaynaklandığını vurgulayan Kandemir, "Yamaç paraşütü, dağ ve yaylalarla zipline ve salıncak kültürüyle beraber insanların özgürce yaşadığı ve oksijeni doyasıya içine çektiği özel yerler buralar." diye konuştu.

Lokanta ve kafe işletmecisi Fikret Kızmaz, "Bayram tatili dolayısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerimizi ağırlayacağız. Uzungöl doğası ve manzarasıyla çok güzel bir yer. Turistlerimizin şehrimize gelip misafirimiz olmalarını bekliyoruz." dedi.

"Etkileyici bir ortam var"

Ailesiyle turla Antalya'dan gelen Ali İhsan Köksal, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla Trabzon'a geldiklerini ifade ederek, "3 aile toplam 10 kişi geldik. Uzungöl hoş bir manzaraya sahip, gerçekten görülmeye değer, tabiat varlıkları oldukça harika, doğa güzel, tek kelimeyle görüntü şahane, mükemmel. Burada etkileyici bir ortam var. Her insanın buraya gelip görmesinde yarar var." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'dan ailesiyle 3 gün önce gelen Ahmed Aitalıb, Trabzon'da bir hafta kalmayı planladığını kaydederek, "Uzungöl çok güzel. Özellikle yemekleri güzel ve insanları iyi davranıyor. İlk defa bayramımı Sudi Arabistan'dan uzak geçireceğim, ailem Trabzon'u çok sevdi ama özellikle kızım burada çok mutlu." diye konuştu.

Filistin'den 2 gün önce ailesiyle gelen Samed Othman, 4 gün daha Trabzon'da kalmayı düşündüklerini, Uzungöl'ü ve insanları çok sevdiğini, manzaranın da insana huzur verdiğini dile getirdi.