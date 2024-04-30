Organizasyondan yapılan açıklamada, TUR 2024'ün ana sponsporu olan Türk Hava Yolları özel ödülü kapsamında Team DSM Firm PostNL takımının toplamda kazandığı 1.550.000 Mil değerindeki ödülün 7 sporcu arasında eşit paylaşılması vizyonu, takım içi dayanışma ruhunun en güzel örneği" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

Genel klasman ve etap galibiyetleriyle TUR’a değer katan Hollandalı World Tour Takımı Team DSM Firm PostNL takım içi dayanışma ruhu ile ön plandaydı. Fabio Jakobsen gibi tecrübeli sporcuların takımdaki genç sporculara verdiği destek; takım dayanışması ve gelen 5 etap zaferi TUR’a damgasını vurdu. Takım son olarak Genel Klasman Liderliği de dahil TUR boyunca kazandıkları toplam 1.550.000 mil tutarındaki özel ödülün takım sporcuları arasında eşit bölüştürülmesi talebini organizasyon komitesine iletti.

Takım dayanışmasının sembolü olan bu talebi Türkiye Bisiklet Federasyonu TUR’un “presented by” sponsoru olan Türk Hava Yolları yönetimine sunacak. Türk Hava Yolları’nın etap liderlerine verdiği 150.000 mil ve genel klasman liderine verdiği 800.000 mil değerinde özel ödül sporcuları her etapta finişi ilk sırada geçmek için motive ediyor.

Bisiklet yarışlarında kazanılan para ödüllerinin takımın tüm sporcuları arasında bölüştürülmesi bir gelenek olduğu kadar lider sporcularına destek için elinden geleni yapan lideri finişe kadar müthiş bir taktik ve strateji ile taşıyan takım üyelerinin bu desteğini de onurlandıran bir uygulama.