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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 63 kilo 849 gram eroin, 772 gram esrar, 968 gram skunk, 49,98 gram bonzai, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu,1,51 gram kokain, 20 bin 11 ecstasy, 11 sentetik ecza, 11 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

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