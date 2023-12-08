Haber: Damla Oya Erman

Olay Pazar günü meydana geldi ve beş ziyaretçi, gondolun devrilmesinin ardından güvenli bir şekilde kanal kenarına yüzdü. Venedik polisine göre, turistler daha sonra La Fenice tiyatrosuna sığındılar. Neyse ki, olayda kimse yaralanmadı, ancak en az bir turist telefonunu suya kaybetti. Kaza, gondolcinin düşük bir köprünün altından geçmeye çalıştığı sırada meydana geldi.

Gondol zarar görmedi, ancak şehrin gondol derneği sözcüsüne göre, gondolun döşeli sandalyeleri ve battaniyeleri kanala atıldı. Gondolci, manevra sırasında turistleri etrafta dolaşmamaları veya selfie çekmemeleri konusunda uyardığını, ancak dil engeli nedeniyle turistlerin bu uyarılara uymadığını doğruladı.

Gondollerdeki yolcu sayısı nedensiz artış gösterdiği için dernek, altıdan beşe düşürdü ve kişi başına düşen maksimum ağırlığı 230 pound ile sınırladı.

Venedik'te vardiyalı çalışan 430 lisanslı gondolci bulunuyor. Ticaret genellikle babadan oğula geçerken, şu anda sadece bir kadın lisanslı gondolci bulunuyor.

Son yıllarda, kötü davranış sergileyen turistler Venedik'te sorun yaratmıştı. Bu olaylar arasında üç katlı bir binadan kanala atlayan bir adam ve suya girenler için para cezası kesilen turistler bulunuyor.

Öte yandan, geçtiğimiz Mayıs ayında, bir kimyasal maddenin kanala dökülmesi sonucu suyu floresan yeşile döndüğü gizemli bir durumla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Ancak bu kimyasal maddenin nasıl oraya geldiği hala bilinmiyor.

Venedik, önümüzdeki yıl aşırı turizmi kontrol altına almak amacıyla şehre günübirlik ziyaretçilere bir giriş ücreti uygulayacak.