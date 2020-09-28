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Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:47
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Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor. Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor. 

DHA

Son Güncelleme: 28.09.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşSaldırı
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