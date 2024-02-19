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Rusya uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

Amerikan medyasına yansıyan, Rusya ’nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddialar doğru mu? Uzaya nükleer silah yerleştirmek mümkün mü? Hudson Enstitüsü kıdemli uzmanı Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

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