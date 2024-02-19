Amerikan medyasına yansıyan, Rusya’nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddialar doğru mu? Uzaya nükleer silah yerleştirmek mümkün mü? Hudson Enstitüsü kıdemli uzmanı Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

AA