Haber: Damla Oya Erman

Jennifer Minton, önceki hafta Safari Quest'te 50.000 dolarlık büyük bir ikramiye kazandı. Ardından, bir hafta sonra, aynı oyunu telefonunda oynarken 912.936 dolarlık bir jackpot'i vurarak büyük bir sürprize imza attı.

Virginia Çekilişi'nin son basın açıklamasına göre, Minton, kamp ateşi etrafında otururken telefonunda oyunu oynarken büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti. Başlangıçta jackpot'un sıfırlanmasını başka birinin kazandığını düşündü, ancak bir süre sonra kendisinin şanslı kazanan olduğunu anladı.

Minton, durumu şu sözlerle dile getirdi: "Şoktayım! İnanamıyorum!"

Virginia Çekilişi'nin Safari Quest oyununu kazanma olasılığı, çekiliş kuruluna göre 1'e 3.84'tir.

Virginia Çekilişi'nin tüm geliri, Virginia eyaletindeki K-12 Eğitimi'ne gitmektedir. Minton'un yaşadığı Gloucester County, geçen mali yılda Virginia Çekilişi'nden K-12 eğitimi için 2.7 milyon doların üzerinde pay aldı.

Bu olay, Virginia Çekilişi'nin K-12 halk okulları için sağladığı destek ve toplam gelir hakkında dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. 1999 yılında kurulan Virginia Çekilişi, o zamandan bu yana eyalet genelindeki K-12 halk okulları için 9 milyar doların üzerinde para topladı. Bu, çekilişin oyun satışlarından elde ettiği gelirle günlük yaklaşık 1.6 milyon dolar üreterek Virginia'nın eğitim sistemine sağladığı önemli destekle de öne çıkıyor.

Jennifer Minton'un kazandığı bu büyük ödüller, Virginia Çekilişi'nin yerel eğitim sistemine katkı sağlama çabalarını vurguluyor ve Minton'un şanslı ikramiyeleri, yerel haberlere de geniş bir şekilde yansıdı.