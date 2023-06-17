Paris’te gövde gösterisi

Aylık cemiyet-magazin dergisi Moon Life, bu yılki ödül törenini Avrupa’nın kalbi Fransa’nın başkenti Paris’te görkemli bir şovla gerçekleştirdi. Pınar Altuğ Atacan ile “Taxi” filminin başrol oyuncusu Samy Nacari’nin birlikte sunduğu Cengiz Group / VIC Transport ana sponsorluğunda düzenenen Moon Life Awards Paris ödül töreni, Intercontinental Le Grand Paris Oteli’nde seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.



Moon Life Dergisi’nin kurucusu Alper Alp’in açılış konuşmasını yaptığı ve Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın muhteşem müzikleriyle başlayan gecede, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği öncülüğünde şehit ailelerinin çocukları ve deprem bölgesindeki afetzede çocuklar yararına Uğur Batur yönetiminde bir müzayede düzenlendi. Müzayede, Fatih Terim imzalı Galatasaray forması, Kylian Mbappe, Zinedine Zidan, Lionel Messi ve Christiano Ronaldo’nun imzalı formaları açık artırmaya çıktı. Fatih Terim imzalı Galatasaray forması büyük ilgi gördü.

İskender Paydaş ve Orkestrası’nın müzikleriyle davetlileri coşturduğu ödül töreninde, Fatih Ürek “Afra Tafra” şarkısını, Seda Sayan-Çağlar Ökten ise “Manidar” adlı düeti ilk kez seslendirdi. Mustafa Sandal’ın “Aya Benzer Yüreğim” şarkısını seslendirdiği Moon Life Awards Paris ödül gecesi, dünyaca ünlü Nicolas Reyes ve Gipsy Kings Grubu’nun şarkılarıyla son buldu.

BRANDEYES İSTANBUL’DAKİ İLK FLAGSHIP MAĞAZASINI

NİŞANTAŞI’NDA AÇTI



Online satış ve lüks optik ve güneş gözlüklerinin perakende sektörünün önde gelen markası, aynı zamanda Dior, Céline, Fendi, Loewe, Kenzo, Stella McCartney, Givenchy, Fred, Hermossa, Blancia Milano, Gigi Studio gibi dünyanın önde gelen birçok lüks optik ve güneş gözlüğü markalarının da Türkiye distribütörü olan Brandeyes, İstanbul’daki ilk “flagship” mağazasını Nişantaşı’nda açtı. İstanbul’daki ilk “flagship” mağazasının yerini Nişantaşı’nın en gözde noktalarından Valikonağı Caddesi olarak seçen Brandeyes, açılışını özel bir davet eşliğinde gerçekleştirdi. Her davetindeki özeniyle tanınan Brandeyes’ın bu anlamlı gününde tüm gözlük tutkunları bir araya geldi. Brandeyes CEO’su Hande Doğantekin Kın’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu açılışa Pınar Altuğ Atacan, Bestemsu Özdemir, Arzu Kunt, Eda Güzelcik, Aleyna Dalveren, Esra İnceefe, Gizem Hatipoğlu, Ümit Karalar Gökmen, Çağla Çetinöz, Batya Kebudi, Aysun Kaba, Özge Sarıkadılar, Nazife Özcan, Pelin Kaya gibi birçok isim katıldı. Türkiye’deki ilk “flagship” mağazasını İzmir Alsancak’ta açan Brandeyes, uzun zamandır İstanbul’da da açılması heyecanla beklenen “flagship” mağazasıyla büyük övgü topladı. Mağazayı ve mağaza konseptini oldukça beğendiğini paylaşan davetliler, Brandeyes CEO’su Hande Doğantekin Kın’ın eşliğinde gözlükleri yakından keşfederken, bir yandan da tatil öncesi keyifle alışveriş yaptılar.

Açık Hava Sineması Zorlu’da



Zorlu Center’ın bu yıl Atelier Gelarto dondurma sponsorluğunda hayata geçirdiği Açık Hava Sineması, birbirinden farklı türlerdeki, keyifli filmleri, 13 Temmuz’a kadar her Salı ve Perşembe saat 21.00’da Meydan Katı Park alanında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak.

Nur Demirag Paris’te ödül aldı

Başarılı iş insanı Nur Demirag, bu yıl ilk kez düzenlenen Moon Life Awards Paris’te ödül aldı. Demirag, Firuze Dekor markasıyla ‘Yılın En İyi Dekor Firması’ ödülüne layık görüldü.

NUR Demirag, kurucusu olduğu Firuze Dekor markasıyla ilham veren bir başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor. Bandırma’da kadınlara yönelik yaptığı girişimlerle birçok kadına da umut olan başarılı iş insanı, İngiltere ve Fransa’da butik oteller için imza attığı tasarımlarla tanınıyor. Demirag bu alandaki başarıla-rını ödüllerle taçlandırıyor.

Vakkorama Cafe’nin Yaz Menüsünden Yeni Lezzetler



Şehrin enerjisini müzik ve lezzetle birleştiren Vakkorama Cafe, lezzetli menüsüne yeni eklediği seçenekleri yaz mevsimine uyarlıyor. Şehrin popüler buluşma noktası olan Vakkorama Cafe misafirlerine yenilenen menüsüyle hafif, lezzetli ve eşsiz alternatifler sunuyor.

Irina’nın seksi denim şortu şimdi Zeki Denim Koleksiyonu’nda:

Plajda şıklığından ödün vermeyenlerin ilk adresi yine Zeki



İlhamını güneşin enerjisinden alan Zeki’nin SS23 koleksiyonu plajda tarzından ödün vermeyenlere şık bir seçki sunuyor. Yenilikçi desenleriyle Zeki; cüretkar ama zarif, canlı ve doygun renkleriyle duyulara hitap ederek, tarzını plajlara yansıtmak isteyenlere 400'den fazla seçenek sunuyor.

HAFTANIN MEKANI Karadeniz Pide / Gültepe

Karadeniz Pide, 1996 yılından günümüze kadar meşhur Karadeniz pidesini kaliteli şekilde yapan mekanlardan. Karadeniz Pide, kaşarlı ve kavurmalı pideleri ile kendinden epey söz ettirmeyi başarmış. Karışık pide sipariş ettiğiniz takdirde üzerine eklettireceğiniz yumurta ile pidenin lezzetini arşa çıkaracağınızdan emin olabilirsiniz. İster kapalı ister açık nasıl severseniz dilediğiniz gibi hazırlanan pideler, İstanbul’da Gültepe Ortabayır’da Karadeniz Pide’de lezzetlenecek. Bir kişi için ortalama 100 ile 130 TL ödeyerek nefis ve doyurucu bir pide şöleni yaşayabilirsiniz.

KNORR’DAN AFET DURUMLARINA ÖZEL GELİŞTİRİLEN ÜRÜN: MERCİMEKLİ ERİŞTE AŞI



Knorr, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerinden yola çıkılarak belirlenmiş beslenme kriterlerini gözeterek afet durumlarına özel Knorr Mercimekli Erişte Aşı’nı geliştirdi. Enerji içeriğinin %18’i protein kaynaklarından gelen Knorr Mercimekli Erişte Aşı, sahip olduğu besin değerleri ile afetlerden etkilenen bireylerin protein, lif ve sıvı alımına katkıda bulunacak.

Ünlü İsimler Yaza Merhaba Dedi!



Uzak Doğu’nun en seçkin mutfağı olarak tanımlanabilecek Tayland’ın lezzetlerini özgün dokunuşlarıyla Modern Tayland mutfağı olarak sunan Çok Çok Pera, Ernest’s Terrace Garden görkemli açılışla “Yaza Merhaba” dedi.

Çok Çok Pera’nın dünyada fark yaratan ‘Contemporary Thai’ mutfağından lezzetler ve Ernest’s Bar by Fatih Akerdem tarafından dizayn edilen kokteyllerin deneyimlendiği davete cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı. Ece Vahapoğlu, Nefise Karatay, Özlem Süer, Murat Güloğlu, Emine Erdem, Maksut Aşkar, Cem Talu davete katılan isimler arasındaydı.

“Zombi hücreler sadece cildi değil, saçlarımızı da mahvediyor”

Saç dökülmesi Covid 19’dan bu yana dünyanın genel problemlerinden biri oldu. Nedeni, artık yaşamayan ama vücuttan ve saçtan bir türlü ayrılmayan zombi hücrelerin çoğalmasına neden olması. Tabii stres, eksik ya da sağlıksız beslenme, kireçli sular, güneş saç problemlerini daha da üst seviyeye taşıyor.

Neşet Ertaş'ın yolunda ilerliyor

Sözü ve Bestesi ünlü sanatçı Uğur Işılağa ait olan türkü Aycan Öner’in yorumu ile çok sevildi. 1 ay boyunca Müzik Trend listelerinde en üst sırada yer aldı. Müzik çalışmalarına çocuk yaşlarındayken babasını örnek alarak başlayan Aycan Öner, son zamanlarda sazı ve sözü ile dikkat çekiyor. Aslen Konya Ereğlili olan ve yöresinde Seslendirdiği Türküleri ile bilinen bozlak ve oyun havalarını seslendiren genç sanatçı önder Neşet Ertaş'ın ve Ustalarının yolunda gittiğini söylüyor.

Karaca’dan Yeni İşbirliği Karaca x Sarıyer Design

Geometrinin Saf ve Şiirsel Hali Karaca’da



Modern tasarımları ile mutfak ve sofraların öncü markası Karaca; Sarıyer Design ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Sofralara yeni bir soluk getiren koleksiyon; yemek takımı, çatal-kaşık-bıçak seti, tasarım objesine dönüşebilen çerezlik, su bardağı ve kahve fincanı ile doğanın mükemmel geometrisinden yola çıkarak hazırlandı.



Siemens ecoCool: Yeni neslin buzdolabı



Siemens Ev Aletleri, "Geleceği Merak Edenlere" sloganı ile ilerici teknolojilerle üretilmiş, enerji tasarruflu, yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. Sınıfının en düşük enerjisini tüketen Siemens ecoCool buzdolapları*, Duo Aircycle teknolojisi sayesinde yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde koruyan geniş kullanım alanları ile de dilediğiniz kadar yiyeceği bozulmadan saklama imkanı sunuyor.