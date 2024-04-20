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Final serisinde 5. karşılaşmayı kazanan takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi 'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

İki takımın da 2'şer galibiyet elde ettiği seride bu maçı kazanan takım şampiyon luğa ulaşacak.

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