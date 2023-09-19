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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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