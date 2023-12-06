Haber: Mert Osman Erman

58 yaşındaki ABD vatandaşı, çevrim içi şiddet kışkırtma ile ilgili olan dahil olmak üzere iki suçlama ile karşı karşıya.

Polis, saldırganlara "Hristiyan kıyamet ideolojisi" içeren çevrim içi mesajlar gönderdiğini söylüyor.

Wieambilla pususu, iki polis memuru ve bir komşunun yanı sıra üç saldırganın yer aldığı Queensland'deki geçen yılın aralık ayındaki saldırıda meydana geldi.

ABD'li adam, Cuma günü Phoenix'in kuzeydoğusundaki Heber Overgaard'da FBI ajanları tarafından gözaltına alındı.

Polis, üç saldırganın - Nathaniel, Stacey ve Gareth Train - adam tarafından oluşturulan iki YouTube hesabını takip ettiğini söyledi. Ekledikleri gibi, saldırıdan önce Gareth ve Stacey'ye sürekli mesaj gönderdi.

Queensland Polis Yardımcı Komiseri Cheryl Scanlon, Çarşamba günü bir basın toplantısında, şüpheli ile Gareth'ın birbirlerinin YouTube videolarına "doğrudan yorum yaptığına" dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Queensland Polisi araştırmacıları, FBI ve yerel yasa uygulama birimine soruşturma konusunda yardımcı olmak için ABD'ye seyahat etti.

Ölümcül saldırı, Queensland'deki Brisbane'in 270 km batısındaki Wieambilla'da Gareth ve Stacey Train'e ait uzak iç bölgelerinde polisin Nathaniel Train'i kontrol etmek üzere gitmelerinden sonra 12 Aralık'ta gerçekleşti.

Polis memurları, yetkililere bildirilen Nathaniel Train'i kontrol etmek üzere oraya giden dört memurdu.

Araçlarından inip eve yaklaştıkları anda, kurşun yağmuruna tutuldular. İki polis memuru - 26 yaşındaki Matthew Arnold ve 29 yaşındaki Rachel McCrow - hemen vuruldu, ardından iddia edilen şekilde infaz edilerek tekrar vuruldular.

Başka bir memur yaralandı ama kaçmayı başardı, dördüncüsü saklanmaktan çıkarmak için yangınlar yakarak onu korkuttuğu saldırganlar tarafından.

Olay yerine yardıma gelen 58 yaşındaki komşu Alan Dare de öldürüldü.

Kuşatma, otoritelerin belirttiği gibi "birçok silahı" içeriyordu ve saldırganlar, özel eğitimli memurlar tarafından vurulana kadar saatlerce devam etti.

Araştırmacılar, saldırının önceden planlandığını ve "kanun uygulamaya karşı ileri düzeyde planlama ve hazırlık" içerdiğini söylüyor.

Özellikle mülk boyunca kamuflajlı saklanma yerleri, engeller, toprak montlar, silahlar, bıçaklar, CCTV ve ağaçlara monte aynalar kurulmuştu.

Queensland polisi olayı "dini motivasyonlu bir terör saldırısı" olarak adlandırdı ve Train'lerin "premillennializm" olarak bilinen geniş bir Hristiyan temel inanç sistemine abone oldukları iddia etti.

Premillennializm, yeryüzünde bir yıkım ve aşırı acı döneminden sonra İsa'nın fiziksel olarak geri döneceğine inanma olarak tanımlanır.

Yetkililere göre bu, Avustralya'da bir terör saldırısıyla aşırı Hristiyan ideolojisinin ilk kez bağlantılı olduğu zamandır.

Adam, ABD yasası uyarınca suçlanmıştır ve şu anda onu Avustralya'ya iade etme planları bulunmamaktadır.

Avustralya'da ateşli silahlarla işlenen suçlar nadirdir ve dünyanın en sıkı ateşli silah yasalarından bazılarına sahiptir.