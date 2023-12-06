Haber: Mert Osman Erman

Shah, Dubai'de yaşayan bir İngiliz tüccarıdır ve Solo Capital adlı kurduğu hedge fonunun Danimarka tarafından yürütülen bir soruşturması sonucunda geçen yıl Dubai polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Shah, sahte pay ticaret şemalarına katılmakla suçlanıyor ve işlemlerin yasal olduğunu iddia ediyor. "Cum-ex" şemaları olarak adlandırılan bu dolandırıcılık biçimi, hızla payların farklı yatırımcılar arasında satılmasını içeriyor ve temettü ödendiğinde kimin paya sahip olduğu konusunda karışıklık yaratmayı amaçlıyor. Ardından, temettü üzerinden alınan vergi birden fazla tarafından iade ediliyordu, ancak bu vergi aslında yalnızca bir kez ödenmişti.

Danimarka, Shah'ın Solo Capital'ın 2012-2015 yılları arasında şirketler ve yatırımcılar için sahte şemalar işlettiğini iddia ediyor. Shah, Danimarka'daki vergi dolandırıcılığı davasının baş şüphelisi konumunda.

Danimarka makamları, kurtarmaya çalıştıkları miktarın ülkenin toplam GSYİH'sinin neredeyse %0.5'ine denk gelen yaklaşık 12.7 milyar Danimarka kronu (1.46 milyar pound, 1.84 milyar dolar, 1.7 milyar euro) olduğunu söylüyor.

Adalet Bakanı Petter Hummelgaard, "Bu, en büyük ve ciddi mali dolandırıcılık davalarımızdan biri" dedi.

Danimarka yetkilileri, Shah'ın mal varlığının büyük bir kısmını, Londra'nın merkezindeki 15 milyon pound değerindeki bir mülk dahil, dondurmuş durumda. 2020'den bu yana Shah, vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla Danimarka makamları tarafından peşinden koşuluyor.

Geçtiğimiz ay, ayrı bir dava kapsamında Shah, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde Danimarka'nın İngiliz mahkemelerinde takibini engellemek için bir girişimi kaybetti.

Ayrıca Kasım ayında, Solo Capital'de 2010-2012 yılları arasında çalışan İngiliz vatandaşı Guenther Klar, Danimarka'da cum-ex dolandırıcılığı üzerine düzenlenen ülkenin ilk dava sürecine başladı. Belçika'dan iade edilen Klar, hükümeti 320 milyon Danimarka kronu (37 milyon pound) dolandırmakla suçlanıyor ve suçsuz olduğunu iddia ediyor.