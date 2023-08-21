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Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

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