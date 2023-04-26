İSTANBUL AA- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de 5 bininci arsanın tapu teslim töreninde yaptığı açıklamada, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın başlattığı köprülü kavşak projesinin bakanlık olarak temelini attıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Sancaktepe Belediyesinin yanındaki otoparkın rahmetli Topbaş döneminde başlatıldığını dile getirerek, "Hani kimseyi ayrıştırmıyoruz diyorlar ya, bundan daha büyük bir ayrıştırma olur mu? Sen daha başladığın işi tamamlamıyorsun." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin acısını 85 milyon birlikte yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, depremin ardından geçen 2,5 ayda 120 bin konut sayısına ulaştıklarını ve inşasını başlattıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, köy konutlarının anahtarlarını teslim ettiklerine dikkati çekerek, "Milletin derdiyle dertlenirsen bu işleri yaparsın. Ama senin derdin olmazsa, milletin zor gününde yanında olmazsan, tatile gidersen, bu millete hizmet götüremezsin. Bu millet de sana sandıkta gereken cevabı 14 seçimdir verdiği gibi 14 Mayıs'ta da verecek." ifadelerini kullandı.

Diğer afet bölgelerinde olduğu gibi zor zamanında vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Kurum, başlatılan 319 bin konutu 1 yılda teslim edeceklerini, toplamda 650 bin yeni konut yapacaklarını anlattı.

Kentsel dönüşüm için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına de değinen Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapı stokunu yenileyeceğiz. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda uydu kentlerimizi inşa edeceğiz. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular başladı. Bugün, 26 Nisan itibarıyla bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor. Yani 200 bin kardeşimiz, ilk saatler itibarıyla bu projeye başvurdu. Vatandaşımızın rızası çerçevesinde görüşmeleri yapacağız, maliyetin yarısını biz karşılayacağız, taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz. 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı yapacağız. Aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle vatandaşım evine kavuşacak."