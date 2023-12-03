

Doğu Demirkol’dan “Yaşam Koçu” 12 Ocak’ta Vizyonda!





Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile birlikte üstlendiği “Yaşam Koçu” filminin teaserı ve afişi aynı anda görücüye çıktı. Filmin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ilk tanıtım, filme dair komik ipuçları da barındırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği, günümüz popüler mesleklerinden Yaşam Koçlarını tiye alan film 12 Ocak'ta sinemalarda!



Filmin konusu

Aşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu Helin ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan Cafer, bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.