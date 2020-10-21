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101 yaşında koronavirüsü yendi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki Fatma Kara, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2020 Çarşamba 15:21
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101 yaşında koronavirüsü yendi

KOCAELİ - Halsizlik ve öksürük şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Fatma Kara, yapılan testinin pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. 5 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Kara, bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. 

'MUTLU BİR GÜN YAŞIYORUZ'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, 101 yaşındaki bir hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "7 aydır pandemi sürecinde pek çok vaka gördük. 101 yaşındaki bir hastamızın taburcu olmasını görmek bizi çok mutlu etti. 5 günlük tedavisi sonrasında taburcu ediyoruz. Kontrollere gelecek tabi ki. Yaşlılarda ağır seyrettiğini bildiğimiz hastalık bazı kişilerde yaşantılarından ya da bağışıklık sisteminden iyi sonuçlandığını biliyoruz. Özellikle 60 yaş üstündeki vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor ve korunmaları gerekiyor. Daha önce hastalığını geçirenler aynı şikayetle başvuruyorlar. Henüz bunun neden olduğunu bilim açıklamış değil" dedi.

'BU HASTALIK BİR SEFERDE ATLATILDI, BİTTİ DİYE DÜŞÜNMEMEK LAZIM'

Hastalığı atlatanların bitti diye düşünmemesi gerektiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uyguma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Hastanemizde ikinci defa enfekte olduğunu gördüğümüz bir hasta var. Bu hastalık bir seferde atlatıldı, bitti diye düşünmemek lazım. Geçirdiğini düşünen insanlar daha dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

'ANNEM İYİLEŞTİ VE ÇOK MUTLUYUM'

Annesinin iyileşmesine çok sevinen ve mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Kara ise, "Biz 5 kardeşiz ve önce kardeşime bulaşmış, sonra da anneme bulaştı. Ambulansla hastaneye getirdik. İyileşti annem ve çok mutluyum. Allah’ımıza şükürler olsun. Herkes hastanede çok ilgilendi. Biz yaşadık, maske, temizlik ve mesafeye dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

DHA

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi101 Yaşında Koronavirüsü Yendi
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