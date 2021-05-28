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36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak

Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait dükkanlar ihale usulü ile satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 00:00
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36 dükkanın ihale usulüyle satışı yapılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Bitlis Merkez İlçesi Hüsrevpaşa Mahallesi 697 ada 30 parsel noda kayıtlı taşınmaz üzerindeki 36 adet dükkân mevcut haliyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile satışa çıkarılıyor.

Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihineburadan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:18
Anahtar Kelimeler:
BitlisIhaleSatışYeni Çağrı
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