8 adet işyeri kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No: 3 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı Zemin kat 8 ve 9 numaralı iş yerleri yıllık 18.000 TL. kira bedeli ile, 1. Kat 27 numaralı iş yeri yıllık 7.000 TL. kira bedeli ile kiraya verilecek.

ihale, Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 47 adresinde bulunan Şebinkarahisar Belediyesi Belediye Başkanlık Makamı Meclis Toplantı Salonunda 17 Eylül 2021 tarihinde saat 09.30’da yapılacak.