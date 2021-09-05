Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak
15 Akademik Personel Alınıyor
15 Akademik Personel Alınıyor
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Alucra Belediyesi memur alımı yapıyor
Alucra Belediyesi memur alımı...

8 adet işyeri kiralanacak

Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini kiralayacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Eylül 2021 Pazar 12:10
0 Okunma
8 adet işyeri kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No: 3 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı Zemin kat 8 ve 9 numaralı iş yerleri yıllık 18.000 TL. kira bedeli ile, 1. Kat 27 numaralı iş yeri yıllık 7.000 TL. kira bedeli ile kiraya verilecek. 

ihale, Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 47 adresinde bulunan Şebinkarahisar Belediyesi Belediye Başkanlık Makamı Meclis Toplantı Salonunda 17 Eylül 2021 tarihinde saat 09.30’da yapılacak.

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
şebinkarahisar BelediyesiIşyeriKiralamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Erdem Ayaz Ben Affleck’in köpeklerini eğitti
Erdem Ayaz Ben Affleck’in köpeklerini eğitti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans