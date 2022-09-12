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Ağrı Dağı'na zirve yapan İngilizler, Kraliçe Elizabeth’i andı

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:16
Ağrı Dağı'na zirve yapan İngilizler, Kraliçe Elizabeth’i andı

AĞRI - İngiltere'den Ağrı Dağı'na gelen 5 dağcı, rehberleri Mustafa Tekin ile zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Kar ve fırtınanın etkili olduğu tırmanışta gruptakilerin kaşları, sakalları, bıyıkları ve kıyafetlerinin yüzeyi buz tuttu. İngiliz dağcılar, dönüş yolunda yaşamını yitirdiğini öğrendikleri Kraliçe 2’nci Elizabeth’i anıp, tırmanışı kendisine adadı.

İngiltere'den Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 5 iş insanı ve dağcı, 6 Eylül'de 2 bin 200 rakımdaki Çevirme köyünden tırmanışa başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin öncülüğündeki grup, 3 bin 200 metredeki kampa vararak, mola verdi. Burada dinlenip, dağın kar ve fırtınanın etkili olduğu havasına alışmaya çalışan grup, 8 Eylül'de 4 bin 200 rakıma 2'nci kampı attı. Geceyi burada geçiren dağcılar, 9 Eylül'de sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığında, kar ve fırtınaya rağmen, sabahın erken saatlerinde 5 bin 137 metrede zirveye ulaşmayı denedi ve başardı. Zorlu tırmanışı tamamlayan hem İngilizlerin hem diğer dağcıların kaşları, sakalları, bıyıkları ve kıyafetlerinin yüzeyi buz tuttu. 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve yapan dağcılar, zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Dağcı Mustafa Tekin liderliğinde zirveye ulaşan 5 İngiliz dağcı, dönüş yolunda yaşamını yitirdiğini öğrendikleri Kraliçe 2'nci Elizabeth'i anıp, zirve tırmanışını ona armağan ettiklerini söyledi.

Ağrı Dağı'nda, kış günlerini aratmayan anlar yaşadıklarını ve kendisinin de 174'üncü zirve tırmanışını gerçekleştirdiğini belirten Mustafa Tekin, "Tırmanış çok güzel başlamıştı. Zirveye yaklaştıkça özellikle geceleri dondurucu bir soğuk vardı. Hava sıcaklığı yer yer 20 derecenin altına düşüyordu. Gece saatlerinde zirveye tırmanmaya başladık. Yer yer kar, fırtına ve soğuk hava bizi çok zorladı ancak her şey kontrolüm altındaydı. Onlarda zirveyi görmeyi çok istiyordu. Sonunda zoru başardık ve Ağrı Dağı'na zirve yaptık. Zirveye çıkan özellikle sakal ve bıyıkları olanlar daha zor bir durumdaydı. Hepimizin kıyafetlerinin yüzeyi buz tutmuştu ama onların sakal ve bıyıkların da adeta buz sarkıtı oluşmuştu. İngilizler, zirveden inerken 96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'i anıp bu zorlu tırmanışı ona adadılar. Daha sonra aşağı indik. Bende böylelikle Ağrı Dağı'na 174'üncü tırmanışımı gerçekleştirmiş oldum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı DağıZirveİngilizlerKraliçe Elizabeth
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