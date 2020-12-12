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Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı yayla mahallelerinden 800 rakımlı Altınyaka, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama günlerini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 13:07
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Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu

ANTALYA - Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'nde, kış mevsiminde halen sonbaharı andıran görüntüler ortaya çıkıyor. Havası ve verimli toprağıyla değişik meyvelerin yetiştirildiği yaklaşık 800 metre rakımında bulunan ve birçok rengi barındıran meyve bahçeleriyle hayran bırakan yayla, özellikle kısıtlama günlerini kent merkezi dışında geçirmek isteyenlerin tercihi haline geldi.

Kışın Kumluca ilçe merkezinde mali müşavirlik yapan, yaz mevsimini ise Altınyaka'da geçiren ve kiraz üreticiliği yapan Zeki Turan (64), "Altınyaka Yaylası'nda kış aylarının güzelliği daha bir başka oluyor. Buraya yerleşenler ya da yazlıkçı olup gelip gidenler bu güzellikleri görmek için hafta sonları da gelir. Cumartesi pazar buralarda kalırlar. Hafta sonunu geçirdikten sonra pazartesi günü işlerine dönmek için geri giderler. Köyümüz güzeldir. Yeşildir. Sonbaharı da güzeldir. İlkbaharı da güzeldir. Kışın karı da güzeldir. Buralara yerleşmek isteyenler arsa ve arazi temin ederler. Köyümüzün güzelliği anlatmakla bitmez. Herkesi bekleriz. Cumartesi pazar günleri de yurdumuzu etkisi altına alan pandemi nedeniyle kısıtlamadan yararlanan vatandaşlarımız hafta sonlarını burada geçirerek değerlendirir" dedi.

Mahalle sakinlerinden Selehattin Karakaya (54) ise, "Altınyaka'mız sonbaharda yaprakların dökümü ile çok güzel olur. Altınyaka'ya gelen yazlıkçılar cuma akşam gelir, iki gün geçirirler. Pazartesi günü de işlerine geri dönerler" diye konuştu.

1980'e kadar nahiye olan Altınyaka çok kalabalık bir nüfus oranına sahipken köyden şehre göçün çok olduğu yıllarda belirli bir süre özellikle yaşlıların yaşadığı yerdi. Son yıllarda şehirden köye dönüşler başlayınca Altınyaka yeniden eski sosyal ve ekonomik hareketliliğine kavuşmaya başladı. Zengin su kaynaklarına sahip Altınyaka'da artık gençler kiraz, ayva, elma ve armut gibi değişik meyveler üretmek için geri dönüyor. Genç nüfus meyvecilikten de çok iyi gelir elde ediyor. Kumluca ilçe merkezine 30, Antalya il merkezine ise 60 kilometre uzaklıkta olan Altınyaka'da market ve balık restoranları bulunuyor. Altınyaka'da bir de jandarma karakolu bulunuyor.

DHA

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Altınyaka YaylasıKısıtlama Günlerinin Gözdesi Oldu
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