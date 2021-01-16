Avrupalı kayakçılar, Kaçkarlarda

Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinde bu yıl helikopterle kayak sporuna ara verilince rota Türkiye’ye çevrildi. Alpler yerine Kaçkarları tercih eden Avrupalı ilk kayakçı kafilesi bölgeye ulaştı. İki helikopterle alınarak zirvelere bırakılacak sporcular, yamaçlarda adrenalin dolu anlar yaşayacak. Sporcular ilk kayak heyecanı için yarın pistlere çıkacak. Her yıl 200 dolayında kayakçıyı ağırlayan Kaçkarlar için şimdiden aralarında İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa ve Rusya’dan 350 sporcu rezervasyon yaptırdı.

KAÇKARLAR, AVRUPA BASININDA

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası'nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı. Kayak sporcularının Kaçkarlardaki deneyimlerine yer verilen yazıda bölgedeki kar kalitesinin kayak sporu için son derece elverişli olduğu vurgulandı.

'350’NİN ÜZERİNDE SPORCU GELECEK'

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, pandemi sürecinden dolayı bazı ülkelerin heliski için dağlarını kapattıklarını belirterek bu süreçte kar kalitesinin diğer ülkelere göre kat kat daha iyi olması nedeniyle Kaçkarların cazibesinin artığını söyledi. Bu yıl 350’nin üzerinde adrenalin tutkununu ağırlamayı hedeflediklerini anlatan Haşimoğlu, "Sporcular zaten ülkelerinden gelirken Covid-19 testlerini yaptırarak geliyorlar. Burada da dörderli gruplar halinde helikopterlere biniyorlar. Zaten kayarken belli bir mesafe ile kayıyorlar. Otel içerisinde pandemi kuralları harfiyen uygulandığı için herhangi bir sorun yaşanmıyor" dedi.

'KAR KALİTESİ ÇOK İYİ'

Dünyaca ünlü sporcuların kar kalitesinden dolayı Kaçkarları tercih ettiğini anlatan Haşimoğlu, "Genelde Kanada, İsviçre, Almanya Amerika'dan, Rusya'dan farklı ülkelerden buraya geliyorlar. Havanın müsait olduğu günlerde sabah sekizde uçuşlar başlıyor. Farklı rakımlarda sporcular bırakılarak gün içerisinde aktivitelerine devam ediyor. Sporculara güvenlikle ilgili eğitimler veriliyor. Ayrıca sporcuların sırtlarında çığ düşmelerine karşı airbag çantaları var. Çığ tehlikesi olduğunda airbag mandalını çekiyor, içindeki gaz, onu 1- 2 metre havaya yükseltiyor, çığın tazyiki geçince de yere iniyor" diye konuştu.

'KAÇKARLAR BU SEZON EN ÖNEMLİ KAYAK ALANI'

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi ortağı Haluk Kurt ise "Heliski dünyada çok fazla sayıda sporcuya hitap eden bir aktivite değil. Yapıldığı yer, helikopterlerin kullanılması, sınırlı sayıda sporcuya hitap ediyor. Türkiye'de heliski sporunun yapıldığının bilinmesi tüm dünya kayakçıları için Türkiye'nin kayak potansiyelinin yüksek olduğu yer anlamına geliyor. Bu aktivitenin Türkiye'nin tanıtımına büyük faydası var. Heliski Türkiye'de ilk başladığında zayıf başladı, popülerleşmesi zaman aldı. Bu sezon da dünyadaki pek çok heliski merkezinin kapalı olması şu anda Kaçkarları bu aktivitenin yapılabildiği en önemli yer haline getirdi" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTER PİLOTU: ZAMANLA YARIŞIYORUZ

35 yıllık helikopter pilotu İsviçreli Rolan Burner de, "Kar kalitesi çok özel, bu yüzden sporcular burayı tercih ediyorlar. Biz uçuşlarımızı yaparken zamanla yarıştığımız için çok hızlı davranıyoruz. Sporcuların daha fazla alanda kayması için hızlı olunca da o manevraları gerçekleştiriyoruz" dedi.