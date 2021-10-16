Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1409.56
ALTIN
526.44
DOLAR
9.2620
STERLİN
12.7720
EURO
10.7921
Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek
Ayvalık'ta turizm alanları kiraya...
Tokat'ta 12 adet daire satışa çıkarıldı
Tokat'ta 12 adet daire...
Şırnak Belediyesinden kiralık sinema salonları
Şırnak Belediyesinden kiralık sinema...
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden personel alımı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden...

Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek

Habere ulaşmak için tıklayınız...

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
16 Ekim 2021 Cumartesi 12:12
0 Okunma
Ayvalık'ta turizm alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahilboyu, Tuzla, Sarımsaklı ve Bilentur Tuzla Mevkiinde bulunan günübirlik turizm alanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 55. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce açık teklif usulü ile ihale 3 yıllığına kiraya verilecek.

ihaleler 26 Ekim 2021 tarihinde Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

İhale ile alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
AyvalıkKiralamaTurizm AlanlarıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruyan Acı Göl'de kurbağa bile kalmadı
Kuruyan Acı Göl'de kurbağa bile kalmadı
Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu
Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu
Aydın'da fırtınanın bilançosu; 7 yaralı, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar
Aydın'da fırtınanın bilançosu; 7 yaralı, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans