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Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:40
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Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

ŞANLIURFA - Şanlıfurfa'da evlenmek istemeyince babasının tinerle yaktığı 13 yaşındaki Amara Dwla'nın cenazesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla görevliler tarafından alınıp, mezarlığın kimsesizler bölümünde toprağa verildi.

Olay, 2 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. Filistin asıllı Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara (13) ve Lamur Dwla (12) arasında tartışma çıktı. İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Mohammad Dwla, evlenmek istemeyen kızı Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Amara'nın çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammad Dwla, diğer kızını da alarak evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla kapıyı kırarak eve giren sağlık ekipleri, Amara'yı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Amara, kurtarılamadı. Amara'nın ambulansta kendisini babası ile kardeşinin yaktığını söylemesi üzerine Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla tutuklanırken, kızı devlet korumasına alındı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Amara Dwla'nın cenazesine yakınları sahip çıkmayınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti. Talimat üzerine Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici ile personeli Amara Dwla'nın cenazesini Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim aldı. Amara'nın cenazesi, Yeni Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından kimsesizler bölümüne defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Babasının Tinerle Yaktığı AmaraKimsesizler Mezarlığı
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