Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1709
EURO
9.0727
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak

Bahçesaray'da 2 metre karda ekiplerin yoğun meaisi

VAN'da geçen hafta 2 gün etkili olan kar yağışının ardından kapatıldıktan sonra 2 kez çığ düşen Van-Bahçesaray karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede, ekiplerin yol genişletme çalışması sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2021 Cuma 10:04
0 Okunma
Bahçesaray'da 2 metre karda ekiplerin yoğun meaisi

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Karayolları karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için yürüttükleri çalışma devam ediyor. Van- Bahçesaray karayolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlandı. Van -Bahçesaray karayolunda, trafiğe kapalı olduğu sürede ise 2 kez çığ düştü. Yağışın durmasının ardından Karayolları ekipleri, trafiğe açtıkları yolda genişletme çalışmasına başladı. Ekiplerin iş makinaları ile çalışmalarını yürüttükleri bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görüldü. İlçeye girişler, devam eden çığ riski nedeniyle saat 14.00'ten sonra kapatılıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmasının ardından vatandaşlar, “Bahçesaray'da çığ riski yüksek olduğu için yolumuz, trafiğe kapatıldı. Bu sürede daha uzun olan Hizan karayolunu kullandık. Yolumuzu açan ekiplere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanBahçesarayKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palandöken'de karavanda konaklıyorlar
Palandöken'de karavanda konaklıyorlar
Andız pekmezine yoğun ilgi
Andız pekmezine yoğun ilgi
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans