Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1553
ALTIN
416.987
DOLAR
7.0460
STERLİN
9.7413
EURO
8.5407
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İzmir'de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak
İzmir'de et entegre tesisleri...
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli...
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...

"Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığının dünyadaki en zehirli ikinci hayvan olduğunu belirterek, yenilmemesi gereken balıkların başında geldiğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 14:36
0 Okunma
"Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan"

ANTALYA - Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen bir gemicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de hastanaya kaldırıldığı olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Deval, balon balıklarının, altın zehirli kurbağadan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini belirterek, "Gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan TTX, insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur" dedi.



Balon balığının tüketilmemesi gereken balıkların başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, “Balon balığı zehirlenmesinin belirtileri genellikle balon balığı zehrini yedikten 10 ila 45 dakika sonra ortaya çıkar. Ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir" şeklinde konuştu.

Balon balıklarının tümünün zehirli olmadığını ve toksin seviyesinin zehirli olan türler arasında bile çok değişken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deval, “Şaşırtıcı bir şekilde, bazı balon balıklarının eti en lezzetli ve geleneksel yiyecekler arasındadır. Japonya'da fugu olarak adlandırılan bu yiyecek son derece pahalıdır ve yanlış bir işlemin, bir müşterinin neredeyse kesin ölümü anlamına geldiğini bilen eğitimli, lisanslı şefler tarafından hazırlanmaktadır. Fugu aşçıları, balon balığını hazırlamadan önce üç yıl boyunca eğitilmektedirler. Aslında, balon balığı yenmesi nedeniyle ölümler her yıl meydana gelmektedir ancak fugu zehirlenmesinden ölenlerin çoğunluğunu, bunu kendi kendine hazırlayan tüketiciler oluşturmaktadır. Tokyo Sosyal Refah ve Halk Sağlığı Bürosu istatistiklerine göre, 1993 ile 2011 yılları arasında Tokyo'da bildirilen ölümlerden sadece biri bir fugu restoranında meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in çok sayıda istilacı deniz türüne ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Deval, Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11 olduğunu sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balon BalığıZehirliProf. Dr. Mehmet Cengiz Deval
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi
Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans