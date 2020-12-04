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Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyü, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinin bulunduğu Batı Karadeniz'de kamp ve karavan turizmine en uygun kamp alanı seçildi. 49 dönümlük alan, çeşitli projelerle kamp ve karavan turizmine uygun hale getirilecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Aralık 2020 Cuma 11:56
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Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi

ZONGULDAK - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) iş birliğinde bölgedeki en iyi kamp alanının seçilmesi için Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinde çalışmalar yapıldı. Kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları, 21 Ağustos tarihlerindeki Ereğli gezisiyle tamamlandı. Aday alanlar arasında Bartın İnkumu Plajı, Karabük Şeker Kanyonu, Zonguldak Milli Egemenlik Tabiat Parkı ve Bartın Ulus-Merkez gibi yerlerin de olduğu kamp karavan alanları arasında yapılan değerlendirme sonucu en yüksek puanı Subaşı Köyü Kamp Alanı aldı. Batı Karadeniz'de 15 ayrı lokasyon en yüksek puanı alan Subaşı Köyü Kamp Alanı, yatırıma uygun alan seçildi. BAKKA tarafından hazırlanan Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında hazırlanan Batı Karadeniz Bölgesi Karavan Turizmi Saha Tespit Raporunda Subaşı köyü ile ilgili olarak hazırlanan raporda tüm alanlarda köyün en yüksek puanı aldığı ve Subaşı köyü bölgesinde alanın karavan kamp alanı kurulabilmesi için en elverişli alan olduğu belirtildi.

Herkül Turizm Doğa ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce kurdukları kulüp ile kamp turizmiyle bölgelerinin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Kamp alanının 3 ayrı alandan oluşacağını anlatan Tatoğlu, "6 ilinde içerisinde olduğu, uluslararası değerlendirme özelliği taşıyan, Batı Karadeniz’deki kamp ve karavan alanlarının tespiti için saha tespit çalışması başlatıldı. Şu anda ilk kurşunu atacağımız yerdeyiz. Birinci etaptayız. Burada 7 tane bungalov, 10 tane kısa dönem konaklamalı karavan alanımız, altyapı, gider tesislerinin uluslararası kriterleri sağlayan bir alanı inşa etmek için projeyi çizdirdik. Altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Yapılan tespit tutanağında da Batı Karadeniz’deki kamp karavan alanına en uygun yer olarak seçilen yerlerin en başındayız. Bizlerden önce de yabancı yatırımcılar bu bölge için çalışıyorlardı. Fakat sanayi bölgesinden çok biz bu bölgenin alternatif doğa sporlarına, bunun yanı sıra Kovid hastalığının bizlere gösterdiği doğada yaşam anlamında iyi bir tesis olacağını görüyorduk." dedi.

49 DÖNÜM ÜZERİNDE 3 FARKLI KAMP ALANI

İkinci etap olarak düşünülen alanda yaklaşık 900 dönümlük bir yer olduğunu ifade eden Tatoğlu, burada Off-Road, enduro, atv, atçılık, binicilik gibi alternatif sporların ön plana çıkacağını ifade etti. Üçüncü etapta da çocuklar ve yetişkinler için doğada yaşam gibi konularda eğitimler ve deneyimler paylaşımı yapılacağını söyleyen Tatoğlu, şöyle konuştu:

"Günübirlikçi karavancılar ve çadır kamp alanı olarak yaklaşık 49 dönüm üzerine 3 faklı alan yapılacak. Bu alanlar birbirleri ile entegre olacağı için malum koronavirüs döneminde insanların doğa ile baş başa kalabilecekleri, çocuklarımızın okul bazında ya da bireysel olarak kamp ve doğada yaşam ve hayatta kalma gibi eğitimlerini alabilecekleri bir alan oluşturulacak. Burada eğitim ve daha çok günü birlikçi dostlarımızı ve misafirlerimizi ağırlayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Batı KaradenizKamp Ve Karavan TurizmiZonguldak
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