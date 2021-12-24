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Beyaz örtüyle kaplanan Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2021 Cuma 11:52
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Beyaz örtüyle kaplanan Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

KONYA - Konya'da havyanseverler, kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. 

Seydişehir Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, fırından aldıkları 500 ekmeği Pınarbaşı mevkisine götürüp, farklı noktaları bıraktı. Dernek Başkanı Ayla Sayar, ''Bu soğuk ve karlı havada hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bizde gönüllü genç üyelerimizle birlikte fırından kendi imkanlarımızla 500 ekmek alıp sokak hayvanlarının aç kalkamaması için farklı noktalara bıraktık'' dedi. 

Seydişehir Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri de kuşlar için 500 kilo buğdayı kentin kırsal alandaki farklı noktalarına döktü. Dernek Başkanı İlhan Taş, ''Hava şartları nedeniyle yaban hayatı olumsuz etkilendi. Kanatlı hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yaptık'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıKonyaBeyaz örtü
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